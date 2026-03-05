По его словам, российский диктатор ответственен за преступления, которые совершает его страна.

Российский диктатор Владимир Путин, который руководит преступлениями против украинцев, в том числе похищением детей, является законной целью на войне. Об этом в интервью Radio NV сказал бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый, комментируя ликвидацию лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.

Он отметил, что не считает необходимым масштабирование ликвидаций политических лидеров. "Но если люди управляют войсками, как Путин управляет террором и похищением детей, то он абсолютно законная цель", - подчеркнул Чалый.

Отвечая на вопрос, верит ли он в ликвидацию Путина, Чалый отметил, что не рассматривает физическое уничтожение российского диктатора как ситуацию, которая изменит все. "Там на самом деле есть еще худшие ястребы, чем Путин", - отметил Чалый.

По его словам, Путин заслуживает суда в Гааге как военный преступник: "Если бы в мире все было по закону, то он бы сейчас этим занимался, а не продолжал отдавать приказы на террор детей и женщин в Украине", - сказал Чалый.

При этом считает, что пауза в управлении в России может создать условия для переговоров. Он считает, что в таком случае к управлению могут прийти люди, которые будут иначе смотреть на ситуацию, находить другие решения.

"В конце концов конфигурация внутри России может измениться. Поэтому не хочу обсуждать этот вопрос об "убийстве". Очень осторожно к этому отношусь, тем более что часто убийства, даже с хорошими намерениями, не приводят к желаемому результату, как нам хотелось бы", - подчеркнул Чалый.

Ликвидация верховного лидера Ирана

Как сообщал УНИАН, Центральное разведывательное управление США месяцами следило за верховным лидером Ирана Али Хаменеи, чтобы в результате выбрать идеальное место и время для его ликвидации. Как писала The New York Times, убийство верховного лидера Ирана и других высокопоставленных иранских чиновников произошло после тесного обмена разведывательной информацией между Соединенными Штатами и Израилем.

