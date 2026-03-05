Суд обязал Трампа вернуть сотни миллиардов долларов за незаконные пошлины, - Reuters

Тысячи американских корпораций требуют компенсаций после решения суда.

Американский суд по вопросам международной торговли обязал администрацию президента США Дональда Трампа вернуть импортерам миллиарды долларов, уплаченных в виде незаконных пошлин.

Агентство Reuters сообщает, что судья приказал правительству окончательно определить стоимость ввоза товаров в США без начисления пошлин и возместить импортерам убытки с процентами.

Когда товары ввозятся в США, импортер уплачивает приблизительную сумму, которая затем окончательно определяется примерно через 314 дней, этот процесс известен как ликвидация. Судья поручил Таможенной и пограничной службе окончательно определить стоимость ввоза грузов без начисления пошлин, что приведет к возврату средств.

Видео дня

Отмечается, что правительство США взыскало более 130 миллиардов долларов незаконных таможенных платежей, которые были ключевым элементом торговой политики Трампа. При этом суд не дал указаний по выплате компенсаций, что создало путаницу относительно того, как импортерам будут возмещены убытки.

Решение суда стало ответом на иск компании Atmus Filtration. Кроме нее еще около 2 тысяч компаний подавали иски о возмещении пошлин.

Пошлины Трампа – последние новости

Верховный суд США постановил, что президент Дональд Трамп не может использовать чрезвычайные полномочия для введения пошлин и отменил пошлины на импорт товаров в США, которые американский президент ввел в прошлом году против почти всех стран мира. Через день после решения Верховного суда Трамп объявил, что планирует установить новую ставку глобальной пошлины на уровне 15% вместо прежних 10%.

23 февраля сообщалось, что ЕС готов отложить ратификацию торгового соглашения с США, ожидая объяснений от администрации Трампа относительно нового таможенного плана.

27 февраля стало известно, что доллар может стать одним из самых пострадавших активов из-за новостей об американских пошлинах. Фактором давления на доллар могут стать потенциальные возмещения импортерам, которые могут достичь 170 млрд долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: