Можно ли фотографировать во время авиаперелета: эксперты дали ответ

Каждая авиакомпания имеет собственную политику в отношении фотографирования, правила могут меняться даже в зависимости от конкретного рейса.

Фотографирование на борту не является незаконным, но некоторые авиакомпании вводят собственные ограничения, чтобы защитить конфиденциальность пассажиров или предотвратить распространение видео и фото в соцсетях, пишет The Independent.

Сообщается, что на борту самолета авиакомпании Kenya Airways во время полета в Найроби прозвучало объявление: "Пассажирам запрещено делать фотографии во время этого рейса без предварительного разрешения авиакомпании".

Многие путешественники были удивлены: для них привычные фото из иллюминатора - облаков или подноса с едой - внезапно оказались под запретом еще до взлета.

Хотя фотографирование на борту не является незаконным, некоторые авиакомпании вводят собственные ограничения, пишет издание. Их цель – защита приватности пассажиров или предотвращение распространения видео и фото, которые могут стать вирусными в соцсетях. В публикации говорится:

"В то же время современные пассажиры нередко снимают в полете все - от полноценных видео в стиле "get ready with me" до конфликтов между пассажирами. Поэтому возникает вопрос: какие правила на самом деле действуют для съемки в самолете?".

По информации UK Civil Aviation Authority (CAA), если фото- или видеосъемка "никоим образом не угрожает безопасности салона", окончательное решение о разрешении принимают бортпроводники и командир экипажа.

Каждая авиакомпания имеет собственную политику в отношении фотографирования. В большинстве случаев перевозчики разрешают делать фото, но при условии уважения к приватности других пассажиров. В то же время правила могут меняться даже в зависимости от конкретного рейса.

Где действуют более строгие ограничения

Некоторые авиакомпании Центральной Азии, в частности Uzbekistan Airways и Turkmenistan Airlines, известны жесткими ограничениями - в салоне может действовать полный запрет на фото- и видеосъемку. Пассажирам советуют уточнять правила у бортпроводников еще до посадки.

Лоукостер Ryanair в своих правилах перевозки прямо указывает, что запись или фотографирование персонала в аэропорту или на борту самолета без их согласия "категорически запрещено". В то же время допускаются снимки, имеющие исключительно личный характер.

Главное правило - уважение к другим пассажирам

Подобной позиции придерживается и авиакомпания EasyJet: она разрешает фотографирование, если это не мешает другим людям и если в кадр не попадают другие пассажиры без их согласия.

В 2023 году австралийский перевозчик Qantas также обновил свои правила перевозки, запретив фотографировать сотрудников или других пассажиров без предварительного разрешения. Компания призвала клиентов всегда получать согласие перед съемкой. При этом личные фото разрешено публиковать, если на них нет других людей.

Подобную позицию занимает и немецкий национальный перевозчик Lufthansa. В компании отмечают, что фото- и видеосъемка на борту разрешается только при условии соблюдения прав людей, которые могут попасть в кадр, прежде всего их права на неприкосновенность частной жизни. В случае нарушения этих требований экипаж имеет право в любой момент запретить съемку.

Правила перелетов

