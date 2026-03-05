Трамп заявил, что Зеленский является препятствием к заключению мирного соглашения по Украине

По его словам, украинский президент "не проявляет достаточной готовности к переговорам" и становится препятствием для урегулирования.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине продолжаются, однако вновь выразил раздражение президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Зеленскому нужно собраться и заключить сделку", - сказал он в интервью Politico.

При этом он подчеркнул, что считает президента России Владимира Путина "готовым вести переговоры о завершении войны".

"Я думаю, Путин готов заключить сделку", - заявил он.

По его словам, Киев должен проявить больше готовности к достижению договорённостей и быстрее двигаться к заключению соглашения.

Когда его спросили, в чём заключается препятствие со стороны Зеленского для заключения мирного соглашения, Трамп отказался уточнять, но отметил, что тот не проявляет достаточной готовности к переговорам:

"Немыслимо, что именно он является препятствием. У тебя нет козырей. Теперь у него ещё меньше карт".

Ранее Зеленский заявил, что новая трехсторонняя встреча по войне России против Украины на паузе из-за боевых действий, вспыхнувших в Иране.

По его словам, Украина продолжает коммуникацию с американской стороной фактически в ежедневном режиме. Он добавил, что также активно ведутся переговоры с представителями стран Ближнего Востока и региона Залива.

