Экзоскелет для украинцев и ИИ-угрозы от россиян: в ВСУ рассказали о военных инновациях

Под угрозой со стороны российских оккупантов в этом году будут, в частности, сфера киберпространства и ПВО.

Украинским пехотинцам за сутки приходится проходить около 10-15 километров, перенося нагрузку на себе, поэтому идея эксплуатации экзоскелетов реально рассматривается для использования в войне. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Виталий Добрянский, начальник Центрального управления инновационной деятельности Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос, какие факторы технологического развития и новые угрозы со стороны россиян прогнозируются на 2026 год, он отметил, что речь идет, в частности, о проблематике в киберпространстве и противовоздушной обороне.

"Нам необходимо будет менять свои подходы. Есть еще ряд оговорок и по искусственному интеллекту, и по азиатским образцам вооружения", - отметил Добрянский и уточнил, что речь идет, в частности, о ракетном вооружении.

Видео дня

В свою очередь, Андрей Ковалев, спикер Генерального штаба ВСУ, отметил, что украинским пехотинцам за сутки приходится проходить около 10-15 километров, часто перенося нагрузку на себе.

"Очень важным вопросом, который стоит в 2026 году, - это заменить живого человека технологиями. Но в тех местах, где мы не можем заменить живого человека, его нужно разгрузить", - подчеркнул он.

Так, отметил спикер, если еще недавно речь шла о том, что экзоскелеты - это звучит фантастически, то "сейчас эта идея реально рассматривается для внедрения и использования ее в войне". То же самое касается, в частности, использования роботизированных транспортных систем.

Кроме того, на вопрос, что на сегодняшний день больше всего тормозит развитие военных инноваций в Украине - финансирование, бюрократия или производство, Добрянский отметил, что это комплекс.

"Есть элементы бюрократии, есть элементы финансовые... Все эти вопросы решаются максимально эффективно, насколько нам это удается на сегодняшний день", - сказал он.

Вооружение Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины получили ударный квадрокоптер "Пташка" украинского производства с рекордной дальностью поражения целей.

Он имеет оптоволоконный канал управления и может выполнять боевые задачи на глубине почти 50 километров.

Так, на данный момент это рекордный показатель глубины поражения среди всех кодифицированных образцов беспилотников этого типа.

Вас также могут заинтересовать новости: