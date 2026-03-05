Украина возобновила экспорт электроэнергии: сколько электричества уходит за границу

Последний раз экспорт электроэнергии осуществлялся в ноябре прошлого года.

В четверг, 5 марта, Украина возобновила экспорт электроэнергии в отдельные часы суток на минимальном уровне. Поставки происходят при профиците в энергосистеме.

По данным консалтинговой компании EXPRO Consulting, объемы поставок пока очень низкие. За сутки было экспортировано только 12 МВт-ч в Молдову в ночные часы. Последний раз экспорт электроэнергии осуществлялся 11 ноября 2025 года.

На 6 марта в компании зарезервировали 120 МВт-ч пропускной способности для экспорта. Наибольшая мощность забронирована на 10 часов – 20 МВт.

Отмечается, что в настоящее время профицит в отдельные часы формируется благодаря активной генерации солнечных электростанций и в целом возобновляемых источников энергии, а также из-за стабильно высокого уровня производства на АЭС.

В то же время в некоторые часы все еще может возникать дефицит мощности и, соответственно, возможно применение ограничений электроснабжения. Также из-за проблем с сетевой инфраструктурой в результате вражеских обстрелов может возникать дефицит в отдельных регионах.

При этом импорт электроэнергии все еще остается на высоком уровне. Так, 5 марта его суммарный объем за сутки составил 27 тыс. МВт-ч. Больше всего электроэнергии импортируется в часы вечернего пика - около 1,4 ГВт.

Дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме удалось существенно уменьшить. Если зимой недостаток достигал 5-6 ГВт, то сейчас он сокращен примерно до 1 ГВт.

При этом первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль тогда отметил, что летом ситуация в отрасли будет зависеть от масштабов и эффективности российских атак на энергетическую инфраструктуру, уровня защиты объектов, а также темпов развития распределенной генерации.

Кроме того, народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк предположил, что Россия может попытаться оставить без централизованного водоснабжения такие города, как Киев, Днепр, Одесса и Харьков.

