Трамп назвал премьера Британии 'неудачником без будущего': все из-за Ирана, - The Telegraph

На днях американский президент обрушился с критикой на британского премьера из-за отсутствия поддержки войны против Ирана.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера "неудачником без будущего". Как сообщает The Telegraph, такие слова американского лидера прозвучали во время частного ужина.

"Трамп начал называть Стармера неудачником. Он сказал это во время ужина с друзьями. Он просто считает, что у Стармера больше нет будущего", – заявило источник издания.

Ранее Трамп описывал Стармера как "победителя". И изменение риторики может быть признаком того, что отношения между Белым домом и Даунинг-стрит, возможно, безвозвратно испортились.

Видео дня

На днях американский президент обрушился с критикой на британского премьера из-за отсутствия поддержки войны с Ираном. Трамп заявил, что Стармер "не является Уинстоном Черчиллем" и "разрушает отношения". В то же время Белый дом во время пресс-конференции раскритиковал Стармера за "ужасную" энергетическую и миграционную политику.

Ранее президент США заявил The Telegraph, что "очень разочарован" главой британского правительства за то, что тот заблокировал использование военной базы Диего-Гарсия на островах Чагос для военных ударов по Ирану. Лондон ссылался на международное право. Однако вечером 1 марта сэр Кир Стармер уступил и заявил, что позволит США проводить миссии с баз для "конкретных и ограниченных оборонных целей".

Операция США против Ирана: это стоит знать

Соединенные Штаты Америки обратились к Украине с просьбой помочь в защите Ближнего Востока от иранских "Шахедов". Президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность.

Издание Forbes писало, что на фоне войны в Иране два крупнейших авианосца США оказались на грани истощения. Аналитики говорят, что после завершения операции авианосец "Форд" будет нуждаться в длительном техническом обслуживании. Это, в свою очередь, может повлиять на графики ВМС и ограничить возможности быстрого реагирования в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: