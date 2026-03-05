ЕС предлагает 'Дружбу': Украина получила шанс на разблокирование €90 миллиардов, – Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность оказать Украине финансовую помощь для ремонта нефтепровода "Дружба", сообщает Bloomberg.
Европейская комиссия может выделить эту поддержку в рамках механизма бюджетной помощи Украине. ЕС также готов оказать экспертную поддержку Киеву.
Сейчас Евросоюз ведет переговоры с Украиной о возможности направить миссию, которая проверит масштабы повреждений на нефтепроводе.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что поддерживает идею такой миссии с участием делегатов от Венгрии и Словакии и готов принять ее выводы.
Нефтепровод "Дружба" - главные новости
Россия нанесла удар по "Дружбе" в январе, что привело к пожару на резервуаре для хранения нефти, который тушили в течение 10 дней. По словам первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля, на момент российского удара в резервуаре было 25 тысяч кубометров нефти, часть которой закачали в трубу. Это привело к повреждению части внутреннего оборудования нефтепровода. Учитывая масштаб разрушений, Киев пока не может назвать сроки проведения ремонта.
В свою очередь Венгрия и Словакия обвинили Украину в задержке поставок, одновременно ставя под сомнение масштаб повреждений. При этом ни одна из этих стран не признала российскую атаку в январе. Сегодня Венгрия и Словакия блокируют поддержку Киева и санкции против Кремля, пока не восстановятся поставки по нефтепроводу.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который готовится к выборам в апреле и пока отстает в опросах, заявил, что будет блокировать жизненно важную поддержку Киеву, включая кредиты ЕС на 90 млрд долларов, пока поставки не будут возобновлены. Словакия тем временем прекратила экстренные поставки электроэнергии в Украину.
Блокирование помощи со стороны Венгрии вызвало раздражение в ряде столиц стран-членов ЕС, которые обвинили Будапешт в нарушении обещания поддержать предоставление кредита Украине.