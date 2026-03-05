ЕС предлагает 'Дружбу': Украина получила шанс на разблокирование €90 миллиардов, – Bloomberg

Венгрия и Словакия блокируют поддержку Киева, пока не возобновятся поставки по трубопроводу "Дружба".

Европейский Союз рассматривает возможность оказать Украине финансовую помощь для ремонта нефтепровода "Дружба", сообщает Bloomberg.

Европейская комиссия может выделить эту поддержку в рамках механизма бюджетной помощи Украине. ЕС также готов оказать экспертную поддержку Киеву.

Сейчас Евросоюз ведет переговоры с Украиной о возможности направить миссию, которая проверит масштабы повреждений на нефтепроводе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что поддерживает идею такой миссии с участием делегатов от Венгрии и Словакии и готов принять ее выводы.

Россия нанесла удар по "Дружбе" в январе, что привело к пожару на резервуаре для хранения нефти, который тушили в течение 10 дней. По словам первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля, на момент российского удара в резервуаре было 25 тысяч кубометров нефти, часть которой закачали в трубу. Это привело к повреждению части внутреннего оборудования нефтепровода. Учитывая масштаб разрушений, Киев пока не может назвать сроки проведения ремонта.

В свою очередь Венгрия и Словакия обвинили Украину в задержке поставок, одновременно ставя под сомнение масштаб повреждений. При этом ни одна из этих стран не признала российскую атаку в январе. Сегодня Венгрия и Словакия блокируют поддержку Киева и санкции против Кремля, пока не восстановятся поставки по нефтепроводу.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который готовится к выборам в апреле и пока отстает в опросах, заявил, что будет блокировать жизненно важную поддержку Киеву, включая кредиты ЕС на 90 млрд долларов, пока поставки не будут возобновлены. Словакия тем временем прекратила экстренные поставки электроэнергии в Украину.

Блокирование помощи со стороны Венгрии вызвало раздражение в ряде столиц стран-членов ЕС, которые обвинили Будапешт в нарушении обещания поддержать предоставление кредита Украине.

