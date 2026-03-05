Доллар продолжает бить рекорды: Нацбанк установил официальный курс валют на 6 марта

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,90 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 6 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 5 марта – 43,72 грн/долл.).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,90 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,64/43,67 грн/долл., а единая европейская валюта – 50,80/50,83 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 5 марта вырос сразу на 43 копейки и составил 44,17 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 43,58 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подорожал также на 43 копейки и составлял 51,40 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,55 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 40 копеек и составлял 44,15 гривни за доллар, а курс евро вырос также на 40 копеек и составлял 51,35 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 43,55 гривни, а евро - по курсу 50,35 гривни за единицу иностранной валюты.

