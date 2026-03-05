Трамп заявил о своей причастности к экономическому краху Кубы

Речь, в частности, о блокаде ресурсов, поступавших на остров из Венесуэлы.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сыграл определенную роль в экономическом крахе Кубы.

По словам американского лидера, нынешняя ситуация частично является следствием вмешательства США, в частности – блокады ресурсов, поступавших на остров из Венесуэлы. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

"Ну, это из-за моего вмешательства. Вмешательства, которое сейчас происходит. Очевидно, иначе у них не было бы этой проблемы. Мы перекрыли всю нефть, все деньги... все, что поступало из Венесуэлы, которая была единственным источником", – сказал президент США.

Трамп подтвердил, что Штаты находятся на связи с руководством Кубы.

"Им нужна помощь. Мы ведем переговоры с Кубой", – сказал он, добавив, что вопрос острова, который обсуждался десятилетиями, для него является лишь "одним из мелких дел".

Он также заявил, что дела в Венесуэле, где США несколько недель назад провели операцию по захвату диктатора Николаса Мадуро, "идут фантастически". Сейчас отношения между Каракасом и Вашингтоном "прекрасные".

Другие заявления Дональда Трампа

Говоря о войне РФ против Украины, которую американский лидер еще год назад обещал завершить за сутки, Трамп заявил, что препятствием на пути к соглашению является президент Украины Владимир Зеленский. Мол, диктатор Путин "готов договариваться" о судьбе Украины, а глава нашего государства "не проявляет достаточной готовности к переговорам".

Ранее он также сказал, что США готовы привлечь ВМС для сопровождения танкеров через Ормузский пролив. Это заявление Трампа прозвучало на фоне операции против Ирана, которую проводят США и Израиль.

