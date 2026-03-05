Более 1000 гнезд рыбы на морском дне в Антарктике удивили ученых своим расположением

В новом исследовании было проанализировано 27 часов видеозаписей морского дна, чтобы составить карту геометрических узоров гнезд.

Подводный робот на тросе обнаружил более 1000 гнезд рыбы Lindbergichthys nudifrons в западной части моря Уэдделла в Антарктике. Гнезда расположены не хаотично, а по четкому рисунку, сообщает Earth.

Издание отмечает, что открытие было сделано на морском дне, который обнажился после того, как гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Ларсена С в Антарктиде.

Объясняется, что оно указывает на организованное место размножения, которое оставалось незаметным на протяжении десятилетий.

В новом исследовании было проанализировано 27 часов видеозаписей морского дна, чтобы составить карту геометрических узоров гнезд. Издание отметило, что средний диаметр гнезд составлял примерно 12 сантиметров, что соответствует размеру взрослых рыб, охраняющих икру.

"Наиболее значимым открытием является обнаружение шести различных геометрических моделей гнездования", - рассказал главный автор из Эссекского университета (UE) Рассел Б. Коннелли, который изучал видео, снятое дистанционно управляемым аппаратом.

В статье отмечается, что дистанционно управляемый аппарат зафиксировал гнезда антарктических рыб, сгруппированные в виде кривых, линий, скоплений, овалов, острых U-образных форм и единичных экземпляров.

По данным издания, расположение гнезд соответствует теории эгоистического стада. Животные уменьшают опасность, держа соседей между собой и хищниками, что было формализовано в классической статье. Центральные гнезда получают защиту, тогда как гнезда на краях подвергаются большему риску.

Примечательно, что айсберг A68 откололся от ледника Ларсен С в июле 2017 года, открыв путь для исследований в водах, которые ранее были покрыты льдом. Площадь льдины составляла около 5800 квадратных километров, а ее дрейф открыл завесу над морским дном.

Добавляется, что инженеры запустили дистанционно управляемый аппарат, привязанный к кораблю робот с камерами и лазерами, с судна SA Agulhas II во время экспедиции в море Уэдделла в 2019 году.

Издание рассказало, что удалось установить, что гнезда принадлежат желтоперым нотам (Lindbergichthys nudifrons) – небольшой рыбе рода скатов, которая приспособилась к полярным водам.

Как говорится в статье, команда не увидела икры, поскольку погружения происходили после вылупления, а небольшая часть ямок может принадлежать другим видам ледяных рыб.

По стандартам морского дна, этот питомник является одновременно структурированным и уязвимым. Согласно критериям Уязвимых морских экосистем Продовольственной и сельскохозяйственной организации, такие питомники имеют большое значение для сохранения биоразнообразия.

Издание поделилось, что наиболее распространенным расположением рыбьих гнезд были скопления, тогда как линейные ряды были редкими, что свидетельствует о том, что длинные ряды обеспечивают плохую коллективную защиту от хищников.

"Гнезда на краях были больше, чем те, что были спрятаны внутри групп. Эта разница в размерах соответствует идее, что более сильные взрослые особи держатся на краю, где охрана самая тяжелая", - указывается в материале.

Кроме этого, скалы также имели значение, поскольку маленькие гнезда часто прижимались к скалам и камням, что могло замедлять течение или помогать скрыть запаховые следы от хищников и червей, блуждающих по равнинам.

"Гнезда Lindbergichthys nudifrons находятся в пищевой цепочке, связывающей рыб, беспозвоночных и хищников. Если трал или другое донное оборудование прорежется, ущерб будет далеко за пределами яиц одного сезона", - добавляет издание.

