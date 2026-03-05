Киевсовет на внеочередном заседании рассмотрит план энергостойкости столицы, - Кличко

Он подчеркнул, что восстановление энергетической инфраструктуры требует участия и помощи государства.

В понедельник Киевсовет соберется на внеочередное заседание. На нем будет рассмотрен план энергетической стойкости Киева, который центральная власть отказалась включить в общий бюджет помощи. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Центральная власть наш план не учла в общем бюджете помощи страны городам. Потому что ключевое, к сожалению, опять политика… На СНБО нам дали понять, что Киеву пока не будут помогать. Поэтому корректируем планы, которые сформировали. Чтобы их мог рассмотреть Киевсовет. То есть, столица должна сформировать поэтапный план энергостойкости. С первоочередными мерами, чтобы пройти следующую зиму. В понедельник Киевсовет соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть проект плана энергостойкости столицы", - отметил Виталий Кличко.

Но при этом он подчеркнул, что восстановление энергетической инфраструктуры нуждается в участии и помощи государства. И финансовой, и законодательной, и привлечения правительственных структур.

Виталий Кличко напомнил, что все планы других городов подписаны главами областных военных администраций, а в столице заставляют подписать мэра, но он может это сделать только после согласования с Киевсоветом.

Он отметил, что все упреки о неподготовленности плана энергостойкости Киева являются безосновательными - предложения к плану были своевременно представлены Министерству развития громад и территорий.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО утвердил "планы стойкости" для всех областей и областных центров, кроме Киева. Виталий Кличко назвал решение властей не помогать столице политически мотивированным.

