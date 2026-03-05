США впервые встали на сторону России и Китая в вопросе ударов по украинской энергетике

США выступили против резолюции совета МАГАТЭ, осуждающей нападения на украинскую энергосистему.

Соединенные Штаты Америки присоединились к России, Китаю и Нигеру, выступив против резолюции, принятой Советом ООН по атомной энергии. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что она осуждала нападения на энергетическую инфраструктуру Украины как угрозу ядерной безопасности.

Резолюция, принятая Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящим из 35 стран, является седьмой по Украине с момента вторжения России в соседнюю страну четыре года назад.

Важно, что это первый случай, когда Соединенные Штаты выступили против резолюции. В заявлении США, представленном Совету перед голосованием, сказано:

"Хотя мы продолжаем поддерживать работу МАГАТЭ в стране, мы не поддерживаем текущее рассмотрение Советом ненужной резолюции, которая не способствует достижению мира между Украиной и Россией".

По словам дипломатов, присутствовавших на закрытом заседании, совет МАГАТЭ принял резолюцию 20 голосами "за", включая Францию, Великобританию, Австралию, Канаду, Южную Африку и Аргентину, 10 воздержавшимися и 4 голосами "против". Среди воздержавшихся были Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия. При этом формулировка резолюции была не такой жесткой, как в предыдущих.

В тексте, с которым ознакомилось Reuters, говорится, что совет "еще раз подчеркивает, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, предназначенную для обеспечения электроэнергией атомных электростанций, в том числе Запорожской АЭС, представляют собой прямую угрозу ядерной безопасности".

Давление Трампа на Украину

В течение последнего года президент США Дональд Трамп оказывал давление на Украину с целью скорейшего заключения мирного соглашения, которое могло бы включать в себя передачу территории России.

Сегодня он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен заняться заключением соглашения о прекращении войны, поскольку российский лидер Владимир Путин якобы готов к сделке.

По его словам, украинский президент "не проявляет достаточной готовности к переговорам" и становится препятствием для урегулирования. Трамп также добавил, что у Зеленского "нет козырей", и сейчас их стало ещё меньше.

