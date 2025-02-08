Командующий Сил беспилотных систем отметил, что такое оружие смогли в Украине сделать буквально за несколько месяцев.

В Украине вскоре появится возможность сбивать российские ударные дроны типа "шахед" с помощью лазерных технологий, и это будет оружие украинского производства. Об этом сказал командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью на ютуб-канале Pressing.

Говоря об оружии под названием "Тризуб", о котором стало известно в конце 2024 года, командующий отметил, что "мы смогли это сделать буквально за несколько месяцев".

"Я сопровождаю этот проект для того, чтобы эффективно с помощью технологических решений могли сбивать "Шахеды", разведывательные дроны противника, обеспечить оборону стратегических объектов, мест нашего населения. Мы даем вектор производителям, военным фантазировать на эти все темы", - сказал Сухаревский.

Видео дня

Он пояснил, что это "рабочая штука", которая "прожигает металл" и "сбивает самолеты сейчас уже на испытаниях". Военный добавил, что скоро наряду с мобильными огневыми группами, "которые, как все привыкли, с пулеметами и тепловизорами сбивают "шахеды", "будет такая же машина, только уже с лазером".

Сухаревский подытожил, что благодаря таким разработкам об украинцах на мировой арене перестанут думать только как об аграриях.

"Что такое Украина на мировой арене? Подавляющее большинство людей в других странах скажет, что это аграрии. Масло, пшеница... Что Украина теперь? Аграрии остались. Но теперь у нас есть огромный шанс стать технологической страной и выйти из кармы крестьянина на уровень адекватного разумного гомосапиенса на мировой арене. И наши люди непревзойденные в этом плане", - отметил командующий Сил беспилотных систем.

Лазерное оружие в Украине: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, командующий Сил беспилотных систем Сухаревский заявил, что Украина уже владеет лазерным оружием с названием "Тризуб". По его словам, этот вид вооружения позволяет сбивать вражеские цели, в частности самолеты, на расстоянии более двух километров.

По мнению аналитиков Defense Express, необходимый набор технологий для изготовления боевого лазера уже отработан и доступен, и украинские оборонные стартапы вполне могут вести такие разработки, при этом без стандартных бюрократических тормозов мирного времени.

Директор Defense Express Сергей Згурец заявлял, что разработка лазерного оружия является "сложным проектом" - этот процесс, в частности, связан с множеством технологических вызовов. Он удивился, что о наличии у Украины лазерного оружия сообщил командующий Сил беспилотных систем, а не президент Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: