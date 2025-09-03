Пекин показал "ядерную триаду" во время масштабного военного парада на площади Тяньаньмэнь.

Китай во время масштабного военного парада в Пекине продемонстрировал новейшие стратегические вооружения, среди которых - межконтинентальная баллистическая ракета DF-61. Об этом сообщает CNN.

Парад состоялся на площади Тяньаньмэнь в столице Китая. DF-61 впервые показали публично на восьмиколесной мобильной платформе.

Кроме нее, Пекин представил баллистическую ракету воздушного базирования JL-1, подводную МБР JL-3, а также обновленную версию наземной ракеты DF-31.

По данным государственного агентства "Синьхуа", впервые был продемонстрирован полный арсенал дальнобойных стратегических систем, формирующих так называемую "ядерную триаду" - силы на суше, в море и в воздухе. В публикации подчеркивается, что этот арсенал является "стратегическим козырем для защиты национального суверенитета и отстаивания достоинства".

Название DF-61 ранее использовалось в 1970-х годах для жидкотопливной ракеты, разработку которой закрыли еще в 1978 году.

Российское пропогандистское "РИА-Новости" пишет, что DF-5C радиусом поражения охватывает всю планету.

Как сообщал УНИАН, Китай провел военный парад, который прокатился через церемониальное сердце Пекина - с истребителями, танками и последними образцами китайских военных технологий. Это самая масштабная демонстрация силы и дипломатического влияния за последние годы.

Парад, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, стал кульминацией многонедельной кампании правящей Коммунистической партии, направленной на разжигание национализма, пересмотр роли Китая в той войне и утверждение партии как спасителя нации от иностранного агрессора - Императорской Японии.

