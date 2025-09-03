С помощью военного парада Си Цзиньпин хотел продемонстрировать огневую мощь, в окружении Путина, Ким Чен Ына и лидеров других стран.

Китай провел военный парад, который прокатился через церемониальное сердце Пекина — с истребителями, танками и последними образцами китайских военных технологий. Это самая масштабная демонстрация силы и дипломатического влияния за последние годы.

Парад принимал лидер КНР Си Цзиньпин, рядом с которым находились северокорейский и российский диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин, а также около двадцати других лидеров. Это была редкая встреча автократов, которые позиционируют себя в оппозиции к мировому порядку во главе с США, пишет The New York Times.

Парад стал предупреждением странам, вроде США, которые Пекин считает стремящимися сдержать подъём Китая с помощью запугиваний. Но также Си Цзиньпин передал скрытое послание Тайваню и его международным сторонникам. В своей речи Си пообещал защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, заявив: "Народно-освободительная армия Китая всегда была героической силой, на которую партия и народ могут полностью положиться".

Видео дня

Что происходило на параде

Парад, посвящённый 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, стал кульминацией многонедельной кампании правящей Коммунистической партии, направленной на разжигание национализма, пересмотр роли Китая в той войне и утверждение партии в качестве спасителя нации от иностранного агрессора — Императорской Японии, заявляют журналисты.

Апелляция к воспоминаниям о Второй мировой войне призвана сплотить внутреннюю поддержку в условиях экономической неопределённости и растущих трений с США по вопросам торговли и других разногласий.

"Китайская нация — великая нация, которая не боится тирании и твердо стоит на собственных ногах. Когда в прошлом мы сталкивались с борьбой на жизнь и смерть между справедливостью и злом, светом и тьмой, прогрессом и реакцией, китайский народ объединялся в ненависти к врагу и поднимался на сопротивление", - заявил лидер КНР.

При этом подчеркивается, что Китай вместе с Россией подают свою версию Второй мировой войны и роли, которую их страны сыграли в её завершении.

По мнению автократов, "гегемонистские силы" до сих пор хотят навязать им чужую модель и не допустить их законного места в мире. "Теперь они хотят использовать память о войне, чтобы привить будущим поколениям иммунитет к западным ценностям и узаконить тот мировой порядок, который они представляют", — сказал доцент Американского университета Джозеф Ториган.

The Telegraph сообщается, что на параде показали новые противокорабельные ракеты и целый арсенал вооружений — включая подводные дроны и беспилотные боевые самолёты, подчёркивающие инвестиции Китая в военные инновации. Были представлены различные типы китайских ракет "Дунфэн", включая баллистические ракеты малой, средней, средней и межконтинентальной дальности, которые могут нести ядерные боеголовки ("Дунфэн-31", "Дунфэн-5С").

Также по площади прошла демонстрация гиперзвуковой ракеты средней дальности "Дунфэн-17".

"Си стремится к признанию Китая как центральной мировой державы и хочет изменить международную систему так, чтобы она лучше соответствовала его предпочтениям. Он считает присутствие других лидеров на своём параде подтверждением прогресса к этим целям", — заявил директор Китайского центра имени Джона Торнтона при Институте Брукингса Райан Хасс.

Другие новости о роли Китая в мире

Ранее УНИАН сообщал, что Си Цзиньпин подрывает авторитет Трампа. По мнению геополитических аналитиков, встреча российского и северокорейского диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пекине говорит о влиянии китайского лидера на авторитарные режимы.

Кроме того, мы рассказывали, что Путин находит все большую поддержку на мировой арене. Об этом демонстрирует его 4-дневное присутствие в Китае и встречи с различными иностранными лидерами.

Вас также могут заинтересовать новости: