Ранее россияне полагались на вертолеты для уничтожения морских дронов на большом расстоянии, но теперь они вооружены ракетами "земля-воздух".

Украина спустила на воду новый морской дрон Katran VENOM. Эта разработка была предложена Николой Теслой в 1898 году. Тогда изобретатель представил свою новую разработку, которая, по его мнению, могла изменить ведение войны: радиоуправляемая лодка. Эта технология, как предполагал изобретатель, позволяла бы небольшим силам эффективно противостоять значительно большим, пишет Forbes.

"Война перестанет быть возможной, когда завтра весь мир узнает, что самая слабая из наций сможет немедленно обеспечить себя оружием, которое сделает ее побережье безопасным, а его порты неприступными для нападений объединенных армад мира", - заявил Тесла. "Броненосцы перестанут строить, а самые мощные броненосцы и самая мощная артиллерия на плаву не принесут больше пользы".

Технология развивалась дольше, чем предсказывал Тесла, но сегодня Украина сделала шаг к воплощению его пророчества, запустив в Черное море новый тип беспилотника с торпедами.

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Роботы Черного моря

Украина уже продемонстрировала успешное использование надводных беспилотных кораблей (USV) в борьбе против российского флота. В большинстве атак эти суда использовались для тарана вражеских кораблей, взрываясь при столкновении.

Как отмечает военный аналитик Х. И. Саттон, украинские беспилотные катера, вместе с воздушными дронами и противокорабельными ракетами, смогли значительно ослабить позиции российского флота, что позволило Украине продолжить экспорт зерна. Украинский арсенал беспилотников включает по меньшей мере пятнадцать типов USV - от переработанных коммерческих лодок до специализированных разработок вроде Sea Baby, который атаковал Керченский мост.

Кроме взрывных атак, беспилотники получили новое вооружение: неуправляемые ракеты для поражения наземных целей, ракеты "земля-воздух", а также FPV-дроны, которые атакуют береговые объекты.

"Катран" с торпедами

Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины, представил в Telegram новый беспилотный катер "Катран" ("Акула"), который имеет значительно расширенные возможности. Он способен выполнять ударные и разведывательные задачи, имеет дальность более 1000 км и развивает скорость до 130 км/ч. Судно поддерживает защищенную спутниковую связь, может работать в режиме радиомолчания, а также оснащено системами радиоэлектронной борьбы.

"Катран" может быть вооружен пулеметами, мини-пушками, ракетами "земля-воздух" и даже торпедами, что приближает его к концепции, описанной Теслой. Пока неизвестно, какие именно торпеды будут устанавливаться на борту, однако ранее Швеция передала Украине современное подводное оружие, в частности управляемые торпеды Torped 47 или SLWT. Эти торпеды могут уничтожать как подводные лодки, так и надводные корабли, имея радиус действия более 20 км.

Эксперты отмечают, что впервые USV получили возможность наносить удары на расстоянии, что значительно повышает их эффективность. "Буквально все в этой машине впечатляет", - пишет украинский журнал Defense Express.

Российская рулетка

Появление "Катрана" усложняет российскую оборону против USV. Украина использует смешанную тактику, комбинируя одноразовые беспилотники со взрывчаткой, суда с ракетным вооружением и торпедоносцы. Ранее россияне полагались на вертолеты для уничтожения беспилотников на большом расстоянии, но если USV вооружены ракетами "земля-воздух", то это становится значительно более опасной задачей.

Если же противник позволит беспилотникам приблизиться, риск возрастает: катера, вооруженные торпедами, могут нанести удар, оставаясь вне досягаемости корабельных орудий.

Украинский флот беспилотников продолжает стремительно расти, как в количестве, так и в технологическом совершенстве. Темпы его развития превышают скорость адаптации контрмер, что может иметь решающее влияние на военно-морское противостояние.

"Я не хочу, чтобы моя слава держалась на изобретении просто разрушительного устройства, каким бы ужасным оно ни было", - говорил Тесла в 1898 году, демонстрируя свой прототип. "Я предпочитаю, чтобы меня помнили как изобретателя, которому удалось отменить войну".

Пока что эта мечта далека от реальности, но беспилотные технологии могут стать ключевым элементом сдерживания агрессии, как для Украины, так и для других стран, сталкивающихся с угрозами от более мощных соседей. В ближайшей перспективе новые беспилотные катера могут поставить под сомнение будущее больших военных кораблей с экипажем.

"Катран" - новый морской дрон Украины

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил боевое использование нового украинского морского дрона Katran VENOM от компании Military Armored Company HUB. Главные преимущества этого дрона - многофункциональность и мощное вооружение.

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