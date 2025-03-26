Katran VENOM: в Defense Express раскрыли, что может новый морской дрон

Вооружение для этого морского дрона может меняться в зависимости от задач, возложенных на него.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил боевое использование нового украинского морского дрона Katran VENOM от компании Military Armored Company HUB. Главные преимущества этого дрона - многофункциональность и мощное вооружение, пишет военный портал Defense Express.

Среди заявленного арсенала: две торпеды под крыльями, пулемет Minigun в корпусе для поражения целей на переднем курсе, пулемет Browning в башне для уничтожения воздушных объектов, а также два ПЗРК Piorun, установленные на той же башне. В то же время этот перечень, вероятно, является вариантом полезной нагрузки, которая может меняться в зависимости от боевой задачи.

Katran VENOM оснащен системой радиоэлектронной борьбы и разведки, системой предупреждения о лазерном облучении, а также механизмом отстрела тепловых и дымовых ловушек для защиты от ракет с тепловыми головками самонаведения и артиллерийских снарядов, управляемых лазерным лучом.

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Скорость дрона достигает 130 км/ч, а дальность хода - до 1500 км. Katran VENOM имеет автоматическую систему захвата целей с их нумерацией и отслеживанием. В отличие от других украинских морских дронов, оснащенных одним водометом, эта модель использует два погружных двигателя.

Управление дроном осуществляется через любую антенну спутникового интернета. На борту установлена обзорная система наблюдения с дневной и тепловизионной камерой с 30-кратным оптическим зумом, а также курсовая камера с аналогичными характеристиками.

Тип торпед, которые могут устанавливаться на VENOM, пока не разглашается. Однако известно, что в одном из предыдущих пакетов военной помощи Швеция передала Украине неизвестное подводное вооружение, которое, вероятно, может быть управляемыми торпедами Torped 47 или SLWT. Они способны автономно патрулировать район цели и уничтожать вражеские корабли и субмарины.

После заявления министра о боевом применении Katran VENOM появилось видео, на котором неизвестный украинский дрон запускает объект, напоминающий торпеду или меньший морской дрон. Многие эксперты предполагают, что это именно Katran VENOM.

По словам производителя, этот дрон предназначен для уничтожения малых судов, десантных лодок и водных дронов, а также может поддерживать воздушные и морские операции и выполнять разведывательные задачи на значительных расстояниях.

Управление Katran VENOM осуществляется из специального пункта, оборудованного креслом оператора, джойстиками, монитором, клавиатурой, компьютерной мышью и шлемом виртуальной реальности, в котором отображается важная информация, карта и изображения со всех бортовых камер.

Оружие - главные новости

Как писал УНИАН, в феврале на выставке Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025 представили отечественную крылатую ракету "Трембита". Отмечается, что она способна развивать скорость до 400 км/ч и лететь на расстояние до 200 км.

11 марта стало известно, что в Украине создали дрон, способный нести на себе другие БПЛА. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что система переносит FPV-беспилотники, чтобы те уничтожали цели в тылу врага.

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