'Калашников' создал 'новые' автоматы (фото)

Автоматы АК-12К и АК-12СК разработаны под патрон 5,45х39 мм.

"Калашников" разработал две новые модификации автомата АК-12 - укороченную и малогабаритную. Их впервые покажут в феврале на выставке IDEX 2025, которая будет проходить в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Укороченная версия получила название АК-12К, в то время как малогабаритную назвали АК-12СК. Оба варианта разработали под патрон 5,45х39 мм. Как сообщают сами россияне, они имеют "улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики".

"При стрельбе из них используются, в частности, 5,45-мм патроны с обычной пулей 7Н6, 5,45-мм патроны с пулей повышенной пробиваемости 7Н10, а также 5,45-мм патроны с трассирующими пулями 7Т3 и 7Т3М", - сообщают разработчики.

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Вместимость магазинов АК-12К и АК-12СК составляет 30 патронов. В комплектацию к оружию входит прибор малошумной стрельбы массой не более 0,8 кг. Масса самого АК-12К без магазина, ремня и принадлежностей составляет не более 3,4 кг. Заявленная масса АК-12СК - 3,2 кг.

Стрелковое оружие россиян - что известно

Отметим, что сам по себе АК-12, на базе которого создали новые версии, использует общую схему и технические решения прежних модификаций Автомата Калашникова.

Таким образом, его лишь условно можно назвать "принципиально новым" (именно такую формулировку используют российские СМИ). Главными преимуществами АК-12 перед старым АК-74 разработчики называют большую точность и кучность стрельбы.

В то же время, по мнению украинских специалистов, АК-12 "не приспособлен к использованию" и славится нехваткой запчастей. По словам военного эксперта Александра Коваленко, автомат не может похвастаться ни прочностью, ни надежностью, ни эргономичностью.

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