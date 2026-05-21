Дроны будут 'резать' логистику россиян еще лучше: Hornet подвесили к аэростату (видео)

Украинские беспилотники в последнее время устраивают настоящую "резню" российской логистике.

Компания KettleTech Labs обнародовала видео испытаний нового аэростата, предназначенного для сброса ударных беспилотников Hornet от американской Swift Beat, которые использует Украина. Об этом сообщает Defense Express.

На опубликованном видео видно, что аэростат с беспилотником Hornet поднялся на высоту около 8250 м, после чего автономно осуществил его сброс. После отделения дрон автоматически стабилизировался, перешел в режим планирования и в конечном итоге упал на землю в 42 км от точки запуска.

На момент падения у Hornet было 95% заряда батареи. То есть после 42 км планирования он мог продолжить полет с включенным собственным двигателем.

Точную дальность полета Hornet пока не раскрывают, однако в сети есть упоминания о дальности около 150 км с боевой частью массой 4–5 кг и общим весом дрона примерно 15 кг.

Таким образом, в сочетании с запуском с аэростата Hornet, вероятно, сможет поражать цели на расстоянии около 190–200 км.

В то же время ничто не мешает аэростату осуществить сброс дрона еще дальше от точки запуска – для этого нужно лишь правильно рассчитать направление ветра и высоту полета. Сам процесс сброса также происходит автоматически, без участия оператора – по заранее заданной высоте, геозоне или таймеру.

В сочетании с установкой на борту Hornet антенны спутниковой связи Starlink, случаи использования которой уже фиксировались на фронте, дальность действия этого беспилотника в связке с аэростатом фактически становится почти неограниченной и зависит преимущественно от направления ветра и зоны покрытия Starlink.

Аэростат позволяет не только увеличить дальность полета Hornet, но и сохранить заряд его батареи для выполнения более резких маневров или поддержания более высокой скорости на финальном этапе атаки цели.

Еще одним важным преимуществом сброса с аэростата является существенное затруднение перехвата Hornet во время полета к району цели. Дело в том, что и сам дрон, и аэростат имеют малую эффективную площадь рассеяния и практически не излучают тепла при выключенном двигателе.

Из-за этого их чрезвычайно сложно обнаружить, а для перехвата противнику, вероятно, придется применять дорогие зенитные ракеты, стоимость которых значительно превышает цену самого беспилотника.

Украина наращивает удары по РФ

По оценкам аналитиков Института изучения войны, украинские силы с конца 2025 года системно наращивают количество ударов по тыловой инфраструктуре российских войск на временно оккупированных территориях, а начиная с марта 2026 года интенсивность таких атак возросла еще больше.

Для нанесения ударов Украина применяет, в частности, новое поколение среднедальнобойных беспилотников Hornet.

В целом, по мнению специалистов аналитического центра Atlantic Council, Украина все увереннее берет инициативу в войне беспилотников против России, нанося удары по ключевым объектам как на фронте, так и глубоко в тылу РФ.

