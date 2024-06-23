Военно-промышленный комплекс КНДР представляет собой продукцию, производство которой основано на образцах советского периода.

В 2023 году российские войска стали получать первые партии северокорейских снарядов. А визит Владимира Путина в Пхеньян в июне еще больше расширил сотрудничество этих стран. Военный эксперт Александр Коваленко в комментарии Oboz.ua проанализировал, какое еще оружие КНДР может предоставить российским оккупантам.

Что представляет собой северокорейский ВПК

Как отмечает Коваленко, военно-промышленный комплекс КНДР представляет собой продукцию, производство которой основано на образцах советского периода. При этом делается упор на количество, а не на качество.

"Складывается впечатление, что продукция КНДР вообще не проходит этап технического контроля и при ее создании не соблюдаются технологические процессы, обеспечивающие качество и надежность. Но этой продукции много", - отмечает эксперт.

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Танки КНДР

Как отмечает Коваленко, у армии Северной Кореи имеется около 2 тысяч советских танков Т-54/55. Кроме того, у КНДР на вооружении стоят более 2 тысяч танков Т-62 в разных модификациях.

При этом в вопросах танкостроения, представляющего собой в КНДР процесс бесконечных модернизаций Т-62, северокорейские специалисты значительно опередили россиян. Например, на танках версии М-2020, которые получили забашенное размещение БК и вышибные панели. Кроме того, башня прикрыта комплексом активной защиты, которая точно защищает от выстрелов РПГ-7.

"Совершенно не удивлюсь, если в перспективе мы увидим этот танк на территории Украины – как минимум для обкатки его в реальных боевых действиях", - отмечает эксперт.

Боевые бронированные машины КНДР

На вооружении Северной Кореи имеется до 3500 ББМ колесного и гусеничного типа. В основном они создавались на базе БТР-60 и БТР-80, а также МТ-ЛБ. То есть особых проблем в освоении данной техники у россиян не будет. При этом именно с ББМ у российских оккупационных войск сейчас самый острый дефицит. Даже острее и критичнее чем с танками.

Артиллерия КНДР

У КНДР обширная линейка ствольной артиллерии калибров 152-мм и 122-мм, в которых сейчас остро нуждаются россияне, 122-мм РСЗО – аналоги БМ-21 "Град" и более чем 10 тыс. минометов калибров 120-мм, 82-мм и т.д.

При этом, как отмечает эксперт, Путин определенно запросит ствольную и реактивную артиллерию у Ким Чен Ына. Но больше всего он получит именно минометов, которые, по словам Коваленко, для поддержки штурмовых групп, а также для противодействия штурмам формата "мясная волна" просто незаменимы.

"Это будет очень большой проблемой для нас, если РОВ будут усилены этим инструментарием. А они будут, поскольку в переданных России от КНДР партиях мины для минометов имели наибольшую составляющую – по самым скромным подсчетам до двух миллионов", - отмечает эксперт.

Также не исключено, что РОВ могут запросить 107-мм реактивный миномет Type-63, которых у КНДР, только по открытым данным, не менее 4 тысяч.

В то же время, не стоит и переоценивать севернокорейский ВПК отмечает Коваленко. Ким Чен Ын опасается войны со всеми и одновременно, а потому не будет передавать России столько техники, чтобы подорвалась обороноспособность его армии.

"Но даже если представить, что по каждой категории России будет передано по несколько сотен единиц техники (а в ряде позиций это может быть тысяча и более), то этого будет достаточно, чтобы компенсировать потери РОВ в течение 3-4 месяцев", - отмечает эксперт.

Визит Путина в КНДР

Недавно Путин посетил КНДР, где встретился с Ким Чен Ыном. После встречи Путин заявил, что, что Москва может передать Северной Корее высокоточное оружие в ответ на усиление военной поддержки Украины со стороны западных стран.

По мнению директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, визит правителя РФ в Северную Корею мог быть ответом на "настоятельную просьбу" лидера КНДР Ким Чен Ына в обмен на поставку оружия Москве.

В то же время в Южной Корее заявили, что Сеул может снять все ограничения относительно помощи Украине, если Россия передаст КНДР высокоточное оружие.

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