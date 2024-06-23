В Сеуле предупредили Москву, что россиянам стоит "хорошо подумать".

Начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул не будет ничем связан относительно помощи Украине, если Россия передаст КНДР высокоточное оружие.

Как пишет издание Yonhap, которое цитирует чиновника, решение Южной Кореи в этом вопросе будет зависеть от того, как дальше будет развиваться военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна.

"Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что сделает Россия. Останется ли для нас линия, если Россия передаст высокоточное оружие Северной Корее?" - пояснил Чан Хо Чжин.

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Чиновник предупредил, что россиянам стоит хорошо подумать, если они хотят восстановить и продвинуть корейско-российские отношения вперед.

КНДР и Россия: что известно

Недавно правитель РФ Владимир Путин посетил КНДР, где встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. После встречи Путин заявил, что Москва может передать Северной Корее высокоточное оружие в ответ на усиление военной поддержки Украины со стороны западных стран.

По мнению директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, визит правителя РФ в Северную Корею мог быть ответом на "настоятельную просьбу" лидера КНДР в обмен на поставку оружия.

При этом на самом корейском полуострове неспокойно. Солдаты Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы после того, как северокорейские военные пересекли границу, а затем отступили. Такой инцидент уже является третьим в этом месяце на хорошо вооруженном полуострове.

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