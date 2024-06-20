При этом российский диктатор отмахнулся от критики соглашения между КНДР и РФ со стороны Южной Кореи.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва может передать Северной Корее высокоточное оружие в ответ на усиление военной поддержки Украины со стороны западных стран.

"Выступая перед журналистами в Ханое в конце двухдневной поездки в Азию в четверг, Путин сказал, что Москва может поставлять оружие в другие страны после подписания нового стратегического партнерства с Северной Кореей, которое включает пункт о взаимной обороне", -–говорится в материале Financial Times.

Отмечается, что кремлевский правитель также сказал, что в РФ рассматривают возможность своей ядерной доктрины. Путин добавил, что сейчас "нет необходимости" в превентивном ядерном ударе, перспектива которого не отражена в доктрине.

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При этом российский диктатор отмахнулся от критики соглашения между КНДР и РФ со стороны Южной Кореи. По его словам, этот пакт будет угрожать Сеулу лишь в том случае, если тот будет планировать "агрессию" против Северной Кореи.

Соглашение между КНДР и Россией: ключевое

19 июня российский диктатор Владимир Путин впервые за 24 года прилетел в КНДР, где встретился с Ким Чен Ыном. Во время этого визита страны подписали соглашение о сотрудничестве.

Договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. При этом Путин отметил, что Россия "не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР".

На документ уже отреагировали в Офисе президента Украины. Михаил Подоляк отметил, что договор между РФ и Северной Кореей – это одностороннее и наиболее наглое обнуление всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР.

В то же время в Южной Корее планируют пересмотреть возможность передачи вооружения Украине. Ранее Сеул предоставлял стране финансовую и гуманитарную помощь, но из-за подписанного между Москвой и Пхеньяном договора, может изменить позицию по поставкам вооружения.

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