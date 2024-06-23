Ограниченный в средствах Пхеньян транспортирует контейнеры в РФ, чтобы помочь ей продолжать войну против Украины.

На этой неделе президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали пакт о взаимной обороне, пообещав "немедленно оказать военную помощь" друг другу в случае нападения. Соглашение формализует договоренности, которые укрепились после вторжения Путина в Украину: Москва, которая нуждается в боеприпасах, и Пхеньян, который испытывает недостаток денег, находясь под жесткими международными санкциями, счастливы вести бизнес, пишет The Washington Post.

За два дня до встречи Государственный департамент США подсчитал, что с сентября Северная Корея поставила в Россию более 11 000 контейнеров с боеприпасами. Новый анализ данных о внутренней российской торговле освещает, как партии северокорейских боеприпасов распределялись через Россию.

Данные, полученные некоммерческой организацией по вопросам глобальной безопасности C4ADS и предоставленные The Washington Post, охватывают поставки с августа по январь и показывают, что более 74 000 метрических тонн взрывчатки были распределены из двух портов на Дальнем Востоке России до 16 объектов преимущественно вдоль западных границ страны вблизи Украины. Этот вес равен примерно 1,6 миллионам артиллерийских снарядов того типа, который Россия использовала в войне.

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По данным C4ADS, на объектах, куда прибыли грузы, было указано, что это боеприпасы, хотя в документации они называются взрывчатыми веществами. Данные не содержат информации о происхождении грузов, но анализ газеты обнаружил доказательства передвижения российских кораблей между Северной Кореей и Россией в тот же период.

Королевский институт объединенных служб (RUSI), британский аналитический центр, который также использует спутниковые изображения для мониторинга перемещений между Северной Кореей и Россией, заметил те же закономерности. Группа обнаружила 27 грузов между северокорейским портом Раджин и двумя российскими портами примерно за тот же период, предполагая, что тысячи контейнеров были перемещены, хотя содержимое контейнеров остается неизвестным.

Согласно торговым данным, полученным C4ADS, грузы отправлялись в 16 мест по всей России, 12 из них вблизи известных хранилищ боеприпасов. Это указывало экспертам на то, что эти взрывчатки, вероятно, были боеприпасами.

В WP добавили, что из анализа были исключены суда, которые не способны перевозить контейнеры с боеприпасами, а также суда, прибывающие из Японии, Южной Кореи или Тайваня, которые резко критикуют войну России против Украины. Анализ исключил суда, прибывающие из Китая, поскольку нет обвинений в использовании китайских боеприпасов в России.

"Это ближайшее доказательство российско-северокорейской связи, когда речь идет о передаче боеприпасов, и это доказывает, что русские и северокорейцы лгали, отрицая эти поставки", – заявил старший научный сотрудник сеульского Института стратегии национальной безопасности Го Мьонг Хюн.

По словам Майкла Кофмана, старшего научного сотрудника программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир, поступление северокорейских боеприпасов помогло повернуть ход войны в пользу России. Это был один из "важнейших факторов, влияющих на проведение операций и на то, кто имеет преимущество в войне, которая характеризуется истощением", – подчеркнул Кофман.

Помощь РФ от союзников

В статье указано, что Россия, чьи запасы боеприпасов исчерпываются в войне с Украиной, полагается на своих немногих оставшихся союзников, чтобы пополнить их, тогда как изолированная Северная Корея всегда ищет способы заработать деньги.

Опасаясь Запада из-за вторжения в Украину, Владимир Путин ищет партнеров, которые разделяют его антизападную позицию, в том числе Китай, Иран и Северную Корею. На этой неделе Ким восхвалял "крепкий союз" с Москвой и открыто поддержал войну Путина против Украины. Это, по словам журналистов, самая сильная поддержка российского вторжения со стороны любого иностранного лидера.

Ким Чен Ын также сталкивается с растущими экономическими санкциями и изоляцией из-за своих ядерных амбиций. Ему нужны еда, топливо, деньги и оружейные технологии – все это может предоставить Россия. Хотя пока непонятно, что Северная Корея получила взамен, есть признаки того, что российские технологии были использованы в недавних попытках Северной Кореи запустить в космос спутник-шпион.

Дружба России и КНДР

Визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею мог быть ответом на "настоятельную просьбу" лидера КНДР Ким Чен Ына в обмен на поставки оружия Москве.

Ранее УНИАН писал, что Россия повышает ставки в борьбе с Западом, подписав пакт с Северной Кореей. Действия правителя РФ Владимира Путина увеличили беспокойство в Вашингтоне и Сеуле.

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