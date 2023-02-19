Анджей Дуда отметил, что Варшава ожидает самолеты из США и Южной Кореи.

Президент Польши Анджей Дуда объяснил, почему Варшава не может самостоятельно передать Киеву истребители F16. Он отметил, что польской армии не хватает самолетов для защиты воздушного пространства.

По его словам, у Польши есть советские самолеты, которые купили у СССР или у Германии, когда армия ГДР прекратила свое существование, а технику можно было взять на вооружение. Речь идет о Миг-29. Кроме того, у Варшавы есть F16, купленные у США для модернизации польских Военно-воздушных сил.

"Этих самолетов всего 48, поэтому их не так много. Учтите, что на одном американском авианосце 100 самолетов. То есть потенциала у нашей страны немного", - рассказал Дуда в интервью журналистике 1+1 Натальи Мосейчук в эфире национального телемарафона.

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В то же время политик сообщил, что Польша уже заказала у США две эскадрильи F3, а также покупает истребители у Южной Кореи. Самолеты должны быть переданы Варшаве в конце года.

"Но это будущее, а сегодня факты таковы, что нам не хватает F16, которые прекрасно защищают наше воздушное пространство. Поэтому отказ от любого из этих самолетов - это очень серьезное решение, учитывая, что они нуждаются в серьезном и дорогом обслуживании. Поэтому мы не исключаем, что это потребует более широких действий со стороны НАТО", - подытожил президент Польши.

Истребители для Украины - что известно

После решения вопроса с поставками Украине танков на повестке снова появился вопрос о передаче ВСУ истребителей. На данный момент дискуссии в Европе и США продолжаются.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поставки истребителей - "очень серьезное решение". Политик добавил, что передача F-16 создаст проблему для ВВС Польши.

Кроме того, Швеция и Бельгия откзались передавать Украине свои самолеты. В свою очередь, глава МИД Германии заявил, что поставки Украине истребителей будут рассматриваться через 3-4 месяца.

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