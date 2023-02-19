Президент Польши Анджей Дуда объяснил, почему Варшава не может самостоятельно передать Киеву истребители F16. Он отметил, что польской армии не хватает самолетов для защиты воздушного пространства.
По его словам, у Польши есть советские самолеты, которые купили у СССР или у Германии, когда армия ГДР прекратила свое существование, а технику можно было взять на вооружение. Речь идет о Миг-29. Кроме того, у Варшавы есть F16, купленные у США для модернизации польских Военно-воздушных сил.
"Этих самолетов всего 48, поэтому их не так много. Учтите, что на одном американском авианосце 100 самолетов. То есть потенциала у нашей страны немного", - рассказал Дуда в интервью журналистике 1+1 Натальи Мосейчук в эфире национального телемарафона.
В то же время политик сообщил, что Польша уже заказала у США две эскадрильи F3, а также покупает истребители у Южной Кореи. Самолеты должны быть переданы Варшаве в конце года.
"Но это будущее, а сегодня факты таковы, что нам не хватает F16, которые прекрасно защищают наше воздушное пространство. Поэтому отказ от любого из этих самолетов - это очень серьезное решение, учитывая, что они нуждаются в серьезном и дорогом обслуживании. Поэтому мы не исключаем, что это потребует более широких действий со стороны НАТО", - подытожил президент Польши.
Истребители для Украины - что известно
После решения вопроса с поставками Украине танков на повестке снова появился вопрос о передаче ВСУ истребителей. На данный момент дискуссии в Европе и США продолжаются.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поставки истребителей - "очень серьезное решение". Политик добавил, что передача F-16 создаст проблему для ВВС Польши.
Кроме того, Швеция и Бельгия откзались передавать Украине свои самолеты. В свою очередь, глава МИД Германии заявил, что поставки Украине истребителей будут рассматриваться через 3-4 месяца.