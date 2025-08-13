В МИД РФ ссылаются на положения своей Конституции, которая якобы закрепляет "территориальное устройство".

В Министерстве иностранных дел России заявили, что хотят полностью забрать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Соответствующее заявление сделал заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев на брифинге перед саммитом на Аляске, передают российские СМИ.

Российский дипломат отметил, что решающим фактором в такой оперативной организации встреч диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа была сама воля этих лидеров.

При этом он убеждает, что Киев не дал формального ответа на предложение о создании рабочих групп, о котором было объявлено после переговоров в Стамбуле. Москва якобы рассчитывает на формирование этих групп.

Отдельно Фадеев сделал заявления относительно оккупированных территорий Украины, намекнув, что РФ претендует даже на те территории, которые не смогла захватить. В частности, он заявил:

"Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они продиктованы исключительно национальными интересами".

Саммит на Аляске - главные новости

Саммит между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным запланирован на 15 августа 2025 года в Анкоридже, штат Аляска. Это первая официальная встреча лидеров двух стран с 2019 года, которая состоится на американской территории. Основная тема переговоров - война в Украине. Белый дом подчеркивает, что саммит не имеет целью принятие решений, а является "слушанием" позиций сторон.

Место проведения выбрано не случайно - Аляска имеет стратегическое значение и одновременно находится вне юрисдикции Международного уголовного суда, что позволяет Путину избежать риска ареста. Ранее обсуждалось участие в саммите президента Украины Владимира Зеленского, однако пока речь идет только о двусторонней встрече.

