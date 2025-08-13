Силы обороны проводят поисково-ударные действия и не дают врагу закрепиться.

Подразделения российской оккупационной армии пытаются подобраться ближе к Запорожью по берегу бывшего Каховского водохранилища и уничтожают там позиции ВСУ.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. По его словам, противник хочет взять под контроль Каменское, потому что этот поселок удобно расположен на автомобильной трассе Симферополь-Харьков. За эту территорию, которая находится на господствующей высоте, идут ожесточенные бои.

"Рядом на такой же господствующей высоте, в нескольких километрах расположен Степногорск - недалеко от Запорожья. Для того, чтобы иметь возможность угрожать южным и восточным окраинам Запорожья, наносить удары из дальнобойной артиллерии, применять дроны по областному центру, противник хочет взять эти населенные пункты", - рассказал Волошин.

Сейчас, по словам спикера, россиянам не удается войти в Степногорск, поэтому они пытаются пройти по берегу бывшего Каховского водохранилища.

"То есть, противник пытается пройти не по степи в Степногорск, а по берегу бывшего Каховского водохранилища. Поэтому он разрушает там наши позиции, уничтожает их, чтобы мы не имели, за что держаться. Ведь, когда нет ни одного укрытия, укрепления, очень трудно стоять и держать оборону. Но мы там проводим поисково-ударные действия, то есть не даем врагу зайти в населенные пункты, закрепиться... Мы отражаем атаки и таким образом держим его на расстоянии", - подчеркнул спикер.

Война в Украине: новости

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев несколько дней назад говорил, что на прошлой неделе из-за действий армии РФ потеряно 141 кв км украинской территории. Неделей ранее было всего 93 км. Эксперт тогда предположил, что в ближайшее время враг будет пытаться усилить давление на подразделения Сил обороны, которые действуют в районе населенных пунктов Каменское и Степногорск.

