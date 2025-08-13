Такого же уровня безопасности Россия требует и от США перед визитом Путина, считает Николай Маломуж.

Российский лидер Владимир Путин всегда боится внешних угроз, поэтому и обустраивает возле своих резиденций значительное количество систем ПВО. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Николай Маломуж - бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии.

В частности он отметил, что кроме службы государственной охраны, безопасность Путину также обеспечивают силовые структуры, такие как ФСБ или разведка. Кроме того, сказал Маломуж, российский диктатор имеет несколько бункеров в Москве и области.

"140 метров под землей. Даже от ударов ядерных и термоядерных бомб. Видите, какие системы. И физически он себя обставляет системами ПВО. Он считает, что там долетать могут дроны. А это реально. Поэтому они перекрывают все, что можно перекрыть. Если мы говорим о таком формате его страха - там задействуются новейшие комплексы в десятикратном размере, если сравнивать с теми объектами вроде аэродромов, которые защищаются, но не имеют такой системы. Они считают, что теперь основной объект - Путин", - сказал Маломуж.

Он добавил, что накануне поездки Путина в США, Кремль также требует и от Вашингтона такой же уровень безопасности для диктатора.

"Поэтому местом визита является американская база, а не простое место. Где могут проникать диверсанты, могут протестующие напасть, а там их очень много против политики Трампа и прибытия Путина. Поэтому решили провести в таком закрытом режиме, где есть системы обеспечения и ПВО и антидиверсионные подразделения США", - пояснил Маломуж.

Защита Путина: что известно

Накануне стало известно, что неподалеку от резиденции кремлевского диктатора Путина на Валдае установили по меньшей мере 12 расчетов противовоздушной обороны. Большинство из обнаруженных систем - это зенитно-ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", которые предназначены для защиты от самолетов, вертолетов, дронов и крылатых ракет.

По данным "Радио Свобода", нынешнее количество ПВО у валдайской резиденции лишь в пять раз меньше, чем в Москве и Подмосковье, что подчеркивает стратегическое значение этой локации для Кремля.

