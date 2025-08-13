Премьера нового сезона детектива состоится в сентябре.

Популярный детективный сериал с Селеной Гомес в главной роли "Убийства в одном здании" возвращается. Стриминговый сервис Hulu выпустил официальный трейлер пятого сезона.

Сюжет нового сезона традиционно развернется вокруг загадочной истории убийства. На этот раз жертвой становится швейцар Лестер, а главное трио сериала - Чарльз, Оливер и Мейбл отказываются принять результаты полицейского отчета. Несмотря на все они пытаются добиться правды, даже если придется окунуться в глубину опасных тайн. В один миг привычный для них Нью-Йорк переворачивается с ног на голову.

К своим ролям вернутся любимцы зрителей Мартин Шорт, Стив Мартин и Селена Гомес. Кроме них в новом сезоне появятся и другие звезды Голливуда: Мерил Стрип, Бобби Каннавале, Киген-Майкл Ки, Ричард Кайнд, Теа Леони, Логан Лерман, Кристоф Вальц, а также Рене Зеллвегер.

Видео дня

Премьера нового сезона состоится на стриминге уже 9 сентября. Пока что зрители могут насладиться трейлером, который уже доступен на YouTube.

"Убийства в одном здании" 5 сезон - трейлер

Стоит отметить, что сериал "Убийства в одном здании" дебютировал в 2021 и за это время достиг большого успеха. Шоу было 56 раз номинировано на американскую телевизионную премию "Эмми" и имеет 7 наград.

Недавно на экраны вышел другой увлекательный сериал "Чужой: Земля", который уже покорил сердца как зрителей, так и критиков.

