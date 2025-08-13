Астрохимики давно были озадачены дефицитом молекулярной серы в космосе.

Сера - десятый по распространённости элемент во Вселенной и один из ключевых строительных блоков для планет, звёзд и самой жизни. Однако предыдущие наблюдения неизменно выявляли гораздо меньше серы в молекулярной форме, чем должно быть на самом деле, и эта загадка давно беспокоила астрохимиков.

Как пишет interestingengineering.com, теперь международная группа исследователей предполагает, что исчезнувшая сера не исчезла, а, скорее, скрывается в межзвёздном льду.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, предполагает, что в условиях холода космоса атомы серы могут связываться друг с другом, образуя две "стабильные конфигурации" на поверхности ледяных пылинок.

Одна из них — октасерная корона, кольцо из восьми атомов серы. Другая — полисульфан, представляющий собой цепочку атомов серы, связанных атомами водорода. Эти образования способны удерживать серу в твердом состоянии внутри льда, что объясняет, почему ее сложно обнаружить обычными газофазными измерениями.

Более того, молекулярная структура серы постоянно меняется. Этот элемент не сохраняет постоянную форму, переключаясь между конфигурациями, такими как корона и цепочка. В результате из-за высокой нестабильности связей серы их обнаружение стандартными методами, используемыми в телескопах, таких как "Джеймс Уэбб", представляет собой сложную задачу.

Однако благодаря обнаружению группой стабильных форм серы во льду, у астрономов теперь есть чёткий план будущих исследований.

В частности, исследование предполагает, что в этих ледяных областях межзвёздного пространства, вероятно, существует резервуар серы.

Теперь астрономы могут использовать мощные радиотелескопы, чтобы сосредоточить свои исследования на областях звездообразования. Ожидается, что в этих высокоэнергетических средах ледяные молекулы будут сублимироваться, переходя из твердого состояния в газообразное, потенциально высвобождая захваченную серу в обнаруживаемых формах.

