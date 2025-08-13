Во времена холодной войны эта база считалась "особенно важной" для обороны США от СССР.

Военная база Элмендорф-Ричардсон расположен в районе, важном как для США, так и для России, но за время своего правления российский диктатор Владимир Путин никогда там не был.

Как пишет Sky News, президент США Дональд Трамп встретит Путина на удаленной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Издание уточнило, что Элмендорф-Ричардсон объединяет базу ВВС США Элмендорф и Форт-Ричардсон армии США.

Это крупнейшая военная база Аляски, где проживает более 32 тыс. человек — около 10% населения Анкориджа.

По данным Библиотеки Конгресса, во времена холодной войны эта база считалась "особенно важной" для обороны США от СССР.

Некоторые аналитики критиковали решение Трампа поговорить с Путиным об окончании его войны против Украины на Аляске.

"Легко представить, как Путин на встрече с Трампом будет утверждать: "Ну, смотрите, территории могут переходить из рук в руки"", - сказал Найджел Гулд-Дэвис, бывший посол Великобритании в Беларуси.

"Мы отдали вам Аляску. Почему Украина не может отдать нам часть своей территории?", - добавил посол.

Встреча Путина и Трампа на Аляске

10 августа обозреватель BILD назвал три причины, почему Трамп и Путин выбрали Аляску. Одна из них, и, пожалуй, самая главня состоит в том, что Путина на Аляске не арестуют по ордеру Международного уголовного суда.

А позже стало известно, что встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе в Анкоридже.

