Сомнительно, что президент Украины Владимир Зеленский говорил об упрощении выезда за границу для всех мужчин до 22 лет.
Об этом сказал народный депутат Сергей Евтушок (фракция "Батькивщина") в эфире Ранок.LIVE. "Звучит, как разрешение на выезд всем без исключения, но предполагаю, что будет разрешение на выезд только студентам, которые имеют приглашение и ученическую визу в те или иные страны", - отметил он.
Евтушок напомнил, что в Украине мужчины с 18 лет становятся военнообязанными и такой статус имеют до 60 лет, согласно законодательству.
Евтушок пояснил, что именно это и дает ему основания считать, что выезд будет дозаволен не всем мужчинам от 18 до 22 лет, а только определенным категориям.
Выезд 18-20-летних за границу
Президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать возможность упростить выезд за границу для молодых украинцев. Глава государства отметил, что этот вопрос должен быть проработан совместно с военным командованием.
Он добавил, что сейчас "есть ограничения с 18 лет на границе", а он предлагает изменения, чтобы не было ограничений при пересечении мужчинам до 22 лет.
Зеленский выразил мнение, что это "положительная правильная история", которая поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и учиться в родной стране.