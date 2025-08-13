Это может касаться только определенных категорий молодых мужчин.

Сомнительно, что президент Украины Владимир Зеленский говорил об упрощении выезда за границу для всех мужчин до 22 лет.

Об этом сказал народный депутат Сергей Евтушок (фракция "Батькивщина") в эфире Ранок.LIVE. "Звучит, как разрешение на выезд всем без исключения, но предполагаю, что будет разрешение на выезд только студентам, которые имеют приглашение и ученическую визу в те или иные страны", - отметил он.

Евтушок напомнил, что в Украине мужчины с 18 лет становятся военнообязанными и такой статус имеют до 60 лет, согласно законодательству.

Евтушок пояснил, что именно это и дает ему основания считать, что выезд будет дозаволен не всем мужчинам от 18 до 22 лет, а только определенным категориям.

Выезд 18-20-летних за границу

Президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать возможность упростить выезд за границу для молодых украинцев. Глава государства отметил, что этот вопрос должен быть проработан совместно с военным командованием.

Он добавил, что сейчас "есть ограничения с 18 лет на границе", а он предлагает изменения, чтобы не было ограничений при пересечении мужчинам до 22 лет.

Зеленский выразил мнение, что это "положительная правильная история", которая поможет многим молодым украинцам сохранить связи с Украиной и учиться в родной стране.

