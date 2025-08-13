Этот пеший маршрут довольно несложный, поэтому подойдет большинству туристов.

Некоторые туристы, приезжающие на отдых в город-курорт Трускавец во Львовской области, жалуются, что там нечем заняться. Но на самом деле вокруг города удивительная природа, и это создает прекрасные условия для пеших походов различной сложности.

Более опытные туристы могут подняться на гору Орив или штурмовать окрестности Сходницы, или же прогуляться вдоль реки Стрый, но есть здесь варианты отдыха для всей семьи и инклюзивных туристов.

В последние годы особую популярность как среди жителей области, так и туристов из других регионов приобретает отдых на горе Буковица – зимой там работает горнолыжный комплекс, но и летом на вершине есть чем заняться.

Например, в этом летнем сезоне на верхушке горы, куда можно подняться как пешком, так и на кресельном подъемнике (200 гривень за билет туда-обратно), кроме уже привычных кафе с прохладительными напитками и вкусной едой (особенно рекомендуем деруны и шашлык), беседок и детской площадки, также обустроили бассейн с видом на Трускавец, Дрогобыч и Борислав.

Сам бассейн на Буковице небольшой и не поразит любителей длинных заплывов, но он прекрасно подойдет для детей, а также взрослых, которые хотят охладиться после похода или просто полежать у воды на шезлонге с коктейлем в руке и живописным видом.

Хотя большая часть отдыхающих подъезжает к Буковице на собственном автотранспорте, туда также вполне можно пройти пешком – в нашем случае из Трускавца.

На самом деле, еще пару лет назад там появился облагороженный маршрут "ВелоБескиды" от ресторана "Трембита", но мы решили разнообразить путь, сделав его хоть частично круговым.

Итак, от объездной улицы Городище, неподалеку от санаториев "Молдова" и "Батькивщина", а также отеля "Риксос-Прикарпатье" стоит повернуть влево на Боберню (ориентир на Гугл-карте – Лесной колодец). На самом деле, вы этот поворот точно не пропустите – там будет указатель на маршрут 504, ведущий на Орив.

На пути вам будут попадаться еще несколько указателей – нужно будет пройти около 2 километров, но в районе так называемого "Водопада из трубы" (он есть на карте) повернуть вправо, а не налево на Орив.

Далее вы будете идти еще примерно 3-4 километра довольно ровной грунтовой дорогой, в основном в тени деревьев, с почти незаметным набором высоты.

В целом этот маршрут имеет протяженность около 7 километров, в зависимости от того, с какой точки в Трускавце вы стартуете. А в награду вы получаете живописные пейзажи.

На самой Буковице вы можете либо остаться отдыхать на вершине, либо пройти дальше несколькими интересными промаркированными туристическими маршрутами. Например, к вышке на горе Цюхов Дол, на Оривский хребет, в Сходницу и даже в Урич (Тустань). Впрочем, эти маршруты уже будут более сложные и длительные.

В частности, мы в свое время дошли до Цюхов Дилу – и это очень приятный маршрут. А вот на гору Томина летом нет смысла сворачивать, ведь весь пейзаж там зарос деревьями.

Возвращались мы с Буковицы в Трускавец уже по маршруту от "ВелоБескидов". Правда, на пути нас ждала маленькая неприятность – если в прошлом году правильный поворот был обозначен большими синими знаками с велосипедами, то в этом году там что-то немного раскопали, поэтому знаков не было и мы сначала пропустили его. В конце концов, мы вышли на правильную тропу, но потеряли дополнительные 15 минут.

