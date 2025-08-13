Всего на территории Украины обитает 10-15 видов кровососущих комаров.

В Украину проник один из самых опасных в мире видов комаров - тигровый. Он способен переносить более двух десятков опасных вирусов, среди которых лихорадка Западного Нила, денге и Зика. Укус этого насекомого в отдельных случаях может привести к поражению мозга и параличу. О появлении нового тигрового комара (Aedes albopictus) "Телеграфу" сообщил энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим.

По его словам, на территории Украины обитает 10-15 видов кровососущих комаров, но тигровый комар появился относительно недавно. В отличие от местных видов, он активно кусает даже днем, не боясь солнца.

Энтомолог отмечает, что тигровый комар является переносчиком опасных инфекций. Лихорадка Западного Нила, например, в 20% случаев проявляется гриппоподобными симптомами, повышением температуры, болями в мышцах, суставах и спине, тошнотой и диареей. В тяжелых случаях возможны поражения нервной системы - менингит, энцефалит, расстройства сознания, парезы и параличи.

Отпугивать комаров можно народными методами, например, с помощью полыни, или же специальными репеллентами. Однако, по словам Халаима, эффективность средств зависит от конкретного вида комаров - то, что действует на одних, может не влиять на других.

Тигровый комар: что известно

Насекомое легко узнать по черно-белым полосам на ногах и теле. Aedes albopictus - вид комаров из многочисленного рода Aedes, который происходит из Восточной Азии, но в начале XXI века распространился по всему тропическому и субтропическому поясам Земли. Является переносчиком ряда заболеваний человека, в частности лихорадки денге, чикунгуньи, энцефалита Ла Кросс.

Распространился как минимум по 28 странам мира за пределами своего естественного ареала. Основным методом расселения считают старые автошины. Яйца относительно устойчивы к прохладной температуре и могут находиться в состоянии покоя долгое время.

Является вторым по опасности после Aedes aegypti переносчиком вируса лихорадки денге. Также может быть переносчиком 7 вирусов из семейства альфа-вирусов (в частности вирусов восточного энцефаломиелита лошадей и лихорадки Росс Ривер) и 8 представителей семейства буньявирусов (например, вирусов лихорадки Рифт Валли и энцефалита Ла-Кросс). Также способен быть вектором для трех флавивирусов, а именно - желтой лихорадки, японского энцефалита и лихорадки Западного Нила.

Опасные животные в Украине

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) исследователи недавно встретили хеиракантиума - ядовитого паука. Это новый вид пауков, которой недавно был установлен для нацпарка. Ареал охватывает субтропики Средиземноморья, но недавно "дошел" он и до Одесской области, где живет на песчаной пересыпи и на прибрежно-защитных полосах лиманов.

Длина тела такого животного достигает 15 мм. Укус из-за болезненности можно сравнить с укусом осы. В случае повышенной индивидуальной восприимчивости возможны более сильные реакции, в частности тошнота, некроз, тошнота, лихорадка.

