Merge Labs также сотрудничает с компанией Tools for Humanity, которую тоже основал Сэм Альтман.

OpenAI и её глава Сэм Альтман решили поддержать проект Merge Labs, будущего конкурента Neuralink Илона Маска. Merge Labs пока существует только на стадии идеи, но уже нацелена на разработку нейроимплантов для прямого соединения мозга с компьютером.

По данным Financial Times, стартап планирует привлечь 250 миллионов долларов при оценке в 850 миллионов. Большая часть средств поступит от OpenAI, тогда как Альтман не собирается инвестировать личные деньги.

В проекте также участвует Алекс Бланиа, руководитель Tools for Humanity, компании, стоящей за криптостартапом Worldcoin, сооснователем которого является Альтман. После завершения инвестраунда он получит статус соучредителя Merge Labs, но, как утверждают собеседники FT, вмешиваться в работу не будет.

Neuralink, главный конкурент будущей компании, работает с 2016 года. В январе 2024-го она впервые имплантировала нейрочип человеку. Уже через месяц пациент управлял курсором силой мысли, а в марте - играл в онлайн-игры без рук.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск угрожает судом Apple из-за недостаточного продвижения его приложений в App Store. Бизнесмен заявляет, что Apple намеренно отдаёт предпочтение OpenAI, его главному конкуренту.

