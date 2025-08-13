Анастасия Нестеренко заявила, что в ее отношениях абьюза не было.

Супруга актера Константина Темляка, актриса Анастасия Нестеренко сделала новое эмоциональное заявление на фоне неутихающего скандала. В своем Instagram она намекнула на разрыв, хотя и отметила, что в ее отношениях "не было никакого физического или эмоционального абьюза".

"Ужасно ли совершать абьюз в отношениях? Да. И женщины, и мужчины страдают от этого", - написала Нестеренко.

При этом она добавила, что узнавать неприятную правду о человеке, с которым "планировал будущее", ужасно.

"Спасибо всем, кто рядом. Тем, кто писал слова поддержки и не остался в стороне. Для меня это стало костылями, когда опора исчезла".

Константин Темляк - что важно знать о скандале

Напомним, на днях бывшая девушка актера Константина Темляка Анастасия Соловьева обвинила его в домашнем насилии. Она заявила, что он - "тиран, абьюзер, манипулятор, нарцисс, зависимый от алкоголя и наркотических веществ человек".

Темляк отреагировал на обвинения. Он заявил, что Анастасия говорит правду, и что в тот период жизни он действительно злоупотреблял алкоголем и наркотиками и мог вести себя неадекватно.

Украинская Киноакадемия осудила действия актера Константина Темляка и предложила публично обсудить скандал, чтобы выработать действенные механизмы реагирования на подобные случаи.

