Скорость, маневренность и большое количество малых групп позволяет россиянам получать преимущество на фронте.

Российские захватчики как тараканы пытаются просачиваться на разных участках фронта. С этой целью применяется большое количество мотоциклов и самокатов, которые Россия покупает у Китая.

Об этом военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал в эфире Радио NV.

По словам эксперта, японские медиа будут делать большое расследование относительно китайской помощи для России.

"Китай, который продает Российской Федерации средства передвижения в большом количестве. В первую очередь речь идет о мотоциклах, а во вторую очередь - самокаты. Это дает преимущество Российской Федерации. Мотоциклисты, самокаты, выглядит как бы смешно, странно, но скорость, маневренность и количество - это действительно преимущество россиян", - подчеркнул Ступак.

Также он проанализировал, как тактика малых групп помогает оккупантам на поле боя.

"Десять-пятнадцать групп по 10-15 человек, которые в свою очередь разбиваются на двойки-тройки, и они буквально как тараканы просачиваются между нашими порядками", - подчеркнул Ступак.

Эксперт отметил, что есть много видео, как украинские военные догоняют малые группы российских оккупантов в полях, но таких групп десятки, которые ежедневно на всех направлениях пытаются просачиваться.

"И на каждого россиянина беспилотник не всегда успевает, не всегда успевает оператор. Просто не хватает ресурсов. И у них есть возможность просачиваться, где-то накапливаться в глубине наших порядков, между стыками наших подразделений, к сожалению. И это действительно дает им то преимущество, которое есть сейчас у них", - подчеркнул Ступак.

Помощь Китая для России

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщали, что Россия получила преимущество в войне дронов в Украине благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным далеко от линии фронта, и, особенно, помощи со стороны Китая.

Китайские производители поставляют россиянам оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные системы, платы управления, навигацию.

