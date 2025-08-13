Ранее сообщалось, что из Польши должны депортировать некоторых украинцев, которые устроили провокации на стадионе.

Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на недавний инцидент, который произошел во время концерта беларуского исполнителя Макса Коржа в Варшаве. Речь идет о правонарушениях украинцев, а также развертывании флага УПА на стадионе.

В заявлении польскому изданию RMF24 Боднар выразил свое недовольство относительно того, что украинцы вообще посетили этот концерт. Ведь несмотря на то, что Макс Корж является беларуским артистом, он продолжает писать и исполнять песни на русском языке.

"Я не понимаю, почему украинцы вообще пошли на тот стадион. Концерт был на русском языке, и те, кто говорит на этом языке, сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину", - подчеркнул дипломат.

Видео дня

По мнению посла Украины, переселенцы должны соблюдать местные правила и законы, а в случае их нарушений нести за это ответственность:

"Украинцы, которые, как и я, являются гостями в этой стране, должны придерживаться действующих в Польше законов. Тот, кто нарушает закон и традиции, и кому не хватает понимания и чувства социальной чувствительности, должен быть привлечен к ответственности".

Также Василий Боднар добавил, что последние события, связанные с нарушениями украинцев в Варшаве, только играют на руку врагу и плохо влияют на отношения Украины со странами-партнерами, такими как Польша.

"Чем больше таких провокаций, тем больше они угрожают нашим двусторонним отношениям и негативно влияют на украинцев, проживающих в Польше", - заявил посол.

Напомним, что 9 августа в столице Польши Варшаве состоялся концерт беларуса Макса Коржа. Фанаты устроили провокации: пронесли файеры и фейерверки, агрессивно прорывались на стадион, а также развернули неприятную для поляков атрибутику - красно-черный флаг. Из-за этого были вызваны правоохранители, а украинцев, участвовавших в инциденте, попросили покинуть страну.

Вас также могут заинтересовать новости: