Снижение температуры ожидается в конце недели в ряде областей.

В ближайшие дни в Украине будет очень тепло и даже жарко, но в конце недели в ряде областей резко похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в воскресенье, 17 августа, жара будет сильной на юге, востоке и в центральных областях, где столбики термометров покажут +30...+36 градусов. Однако такая погода будет не по всей стране.

"На западе и севере Украины 17-го августа станет значительно свежее, +20...+25 градусов максимально", - сообщила эксперт по погоде.

Что касается погоды на завтра, то 14 августа в Украине будет едва ли не самая комфортная температура воздуха в Европе, говорит Наталка Диденко.

По ее данным, в большинстве областей будет +24...+29 градусов. Чуть выше - на юге и западе Украины, +28...+32 градуса. Дождей не ожидается благодаря антициклону.

В Киеве 14 августа также будет сухо солнечно и тепло, днем до +26 градусов.

Первые признаки осени в Украине

Первые прохладные утра уже ощутимо напоминают об осени, - говорит Наталья Голеня, начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

Несмотря на предыдущие прогнозы, месячные расчеты пока не указывают, что сентябрь в Украине будет жарким. Голеня отмечает, что это не исключает коротких тепловых периодов - так называемого "бабьего лета", когда местами температура может достигать около +30°C.

В целом модели показывают сентябрь близким к климатической норме. Первые "дыхание осени" уже заметны. В частности, прохладные утра, которые вернутся снова около 20 августа.

