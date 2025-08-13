Надо подождать несколько дней, чтобы стало понятно, удалось ли остановить российское продвижение.

Сейчас ситуация на Покровском направлении является неоднозначной, потому что распространяются два противоположных видения о том, что именно происходит.

Об этом военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал в эфире Радио NV. В частности, он проанализировал ситуацию на Покровском направлении и вокруг Доброполья в Донецкой области.

Эксперт считает, что ситуация непростая и очень сложная. Он обращает внимание, что есть два противоположных мнения.

Видео дня

"Во-первых, одно от нашего военного руководства, которое говорит: "Да, трудно, но все контролируется. Мы принимаем дополнительные меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию". И есть позиция отдельных военных, которые говорят: "Все плохо и есть действительно огромная угроза того, что фронт может развалиться, и под угрозой будет Краматорск, Славянск и т.д". Поэтому, пока что до конца непонятно, насколько масштабно россияне проникли вглубь наших позиций. Это продвижение есть, мы видим. Мы не знаем масштабов, насколько большое там количество военных, техники, удалось ли им закрепиться. Поэтому, я очень прошу, не одеваем розовые очки, что все хорошо и стабильно. Но, в то же время, не начинаем рыть поминальную яму", - сказал Ступак.

По его мнению, лучший способ помочь украинским военным - не распространять непроверенные данные, и продолжать помогать Силам обороны Украины донатами.

"И дайте время, как так предполагаю, до конца этой недели, я имею в виду ориентировочно до пятницы, и не связываю с Аляской ни в коем случае... Несколько дней пройдет, и тогда станет понятно, удалось ли остановить российское продвижение, удалось ли стабилизировать, действительно ли все так, как говорят наши военные, что действительно все плохо", - отметил Ступак.

Покровское направление - последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины принимают меры, чтобы остановить продвижение российских оккупационных войск на Добропольском и Покровском направлениях. Враг пытается просачиваться через оборонительные порядки украинских защитников. Силы обороны ведут тяжелые бои против превосходящих сил врага. Только на Покровском направлении россияне собрали более 110 тысяч личного состава.

Вас также могут заинтересовать новости: