Украина считает этот сценарий начальным этапом для выхода на реалистичные переговорные позиции, отметил Подоляк.

Украина готова обсуждать с Россией прекращение огня в небе, это может стать начальной фазой для дальнейших переговоров. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Corriere Della Sera.

Он напомнил, что ранее одним из сценариев, предложенных администрацией США, было всеобъемлющее прекращение огня, включая ракетные и беспилотные удары по территории Украины, однако Россия отвергла этот сценарий.

"Воздушные бомбардировки - ключевой инструмент, с помощью которого Москва оказывает психологическое давление на Украину и влияет на нашу позицию. Второй инструмент — беспощадные атаки по всей линии фронта, которые, однако, отражаются нашей армией", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что маловероятно, что Россия откажется от использования стратегической авиации и массированного применения беспилотников.

"Однако Украина готова обсуждать, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальным этапом для выхода на реалистичные переговорные позиции. Потому, что любое прекращение огня, особенно всеобъемлющее, является отправной точкой для надлежащего начала переговоров", - подчеркнул советник главы ОП.

Также на вопрос о том, возможно ли,что Украина согласится на предложение вывести войска из Донецка, Подоляк подчеркнул, что не может быть никакой речи о решении украинских проблем без присутствия Украины и президента Зеленского.

"Только прямая трёхсторонняя встреча может сосредоточиться на Донецке и достичь определённых результатов", - подчеркнул он.

При этом Подоляк добавил, что Путин не готов к реалистичным переговорам. Его главная задача на данном этапе — затягивать и вводить в заблуждение администрацию США. Именно поэтому лидер РФ не настроен на переговоры в присутствии Зеленского.

"Без прямой трёхсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина война не только не закончится, но мы даже не начнём обсуждать этот вопрос", добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что Россия рассматривает воздушное перемирие в войне против Украины в качестве уступки перед президентом США, чтобы попытаться предотвратить угрозу введения вторичных санкций. При этом Москва все еще решительно настроена продолжать войну против Украины.

В то же время эксперты предупреждали, что Украине не стоит соглашаться на воздушное перемирие с Россией, поскольку это позволит врагу накопить больше ракет и дронов, а также подвезти необходимые припасы на линию фронта.

