Главным условием является создание от 5 рабочих мест и работа в течение не менее 3 лет.

На восстановление бизнеса, поврежденного войной, можно получить до 16 миллионов гривень, подав заявку на грант от Мининстерства экономики через портал "Дия".

"Предприниматели, если ваше производство пострадало от обстрелов, - подавайтесь на грант Минэкономики через портал "Дия". Средства можно использовать на приобретение, доставку и запуск оборудования. Сегодня такая возможность появилась в "Дие", - сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Обновленная программа грантов для перерабатывающих предприятий предусматривает, что:

если оборудование уничтожено войной - грант увеличен до 16 млн грн, 80% покрывает государство:

при покупке украинского оборудования предоставляется компенсация 70% стоимости;

грант покрывает исследования для запуска новой продукции и оборудования для послеурожайной обработки.

Свириденко отметила, что главное условие - создание от пяти рабочих мест и работа не менее трех лет.

"Это уже помогло привлечь более 6,2 млрд грн инвестиций и создать более 20 тысяч рабочих мест", - добавила премьер.

Верховная Рада 31 июля приняла закон о ветеранском предпринимательстве. Этот закон впервые определяет, что такое ветеранский бизнес, и предусматривает льготное кредитование, компенсации, гранты, аренду госимущества без аукциона и приоритет в госзакупках.

В конце июля премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Украине масштабируют собственное производство взрывчатки, поэтому вместе с Минцифры был запущен новый грантовый конкурс в рамках Brave1.

