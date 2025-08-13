Свириденко отметила, что главное условие - создание рабочих мест / коллаж УНИАН, фото ОП, УНИАН

На восстановление бизнеса, поврежденного войной, можно получить до 16 миллионов гривень, подав заявку на грант от Мининстерства экономики через портал "Дия".

"Предприниматели, если ваше производство пострадало от обстрелов, - подавайтесь на грант Минэкономики через портал "Дия". Средства можно использовать на приобретение, доставку и запуск оборудования. Сегодня такая возможность появилась в "Дие", - сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Обновленная программа грантов для перерабатывающих предприятий предусматривает, что:

  • если оборудование уничтожено войной - грант увеличен до 16 млн грн, 80% покрывает государство:
  • при покупке украинского оборудования предоставляется компенсация 70% стоимости;
  • грант покрывает исследования для запуска новой продукции и оборудования для послеурожайной обработки.

Свириденко отметила, что главное условие - создание от пяти рабочих мест и работа не менее трех лет.

"Это уже помогло привлечь более 6,2 млрд грн инвестиций и создать более 20 тысяч рабочих мест", - добавила премьер.

Верховная Рада 31 июля приняла закон о ветеранском предпринимательстве. Этот закон впервые определяет, что такое ветеранский бизнес, и предусматривает льготное кредитование, компенсации, гранты, аренду госимущества без аукциона и приоритет в госзакупках.

В конце июля премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Украине масштабируют собственное производство взрывчатки, поэтому вместе с Минцифры был запущен новый грантовый конкурс в рамках Brave1.

