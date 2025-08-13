На восстановление бизнеса, поврежденного войной, можно получить до 16 миллионов гривень, подав заявку на грант от Мининстерства экономики через портал "Дия".
"Предприниматели, если ваше производство пострадало от обстрелов, - подавайтесь на грант Минэкономики через портал "Дия". Средства можно использовать на приобретение, доставку и запуск оборудования. Сегодня такая возможность появилась в "Дие", - сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Обновленная программа грантов для перерабатывающих предприятий предусматривает, что:
- если оборудование уничтожено войной - грант увеличен до 16 млн грн, 80% покрывает государство:
- при покупке украинского оборудования предоставляется компенсация 70% стоимости;
- грант покрывает исследования для запуска новой продукции и оборудования для послеурожайной обработки.
Свириденко отметила, что главное условие - создание от пяти рабочих мест и работа не менее трех лет.
"Это уже помогло привлечь более 6,2 млрд грн инвестиций и создать более 20 тысяч рабочих мест", - добавила премьер.
Гранты для бизнеса в Украине - последние новости
Верховная Рада 31 июля приняла закон о ветеранском предпринимательстве. Этот закон впервые определяет, что такое ветеранский бизнес, и предусматривает льготное кредитование, компенсации, гранты, аренду госимущества без аукциона и приоритет в госзакупках.
В конце июля премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Украине масштабируют собственное производство взрывчатки, поэтому вместе с Минцифры был запущен новый грантовый конкурс в рамках Brave1.