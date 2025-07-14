После месяцев публичных комплиментов Трамп назвал слова Путина "бессмысленными" и возобновил поставки оружия Украине.

Президент США Дональд Трамп, который ранее обещал "остановить войну в Украине за 24 часа", теперь публично разочаровался в российском лидере, пишет USA Today.

После того как Владимир Путин усилил авиационные и ракетные удары по украинским городам и, по словам Трампа, фактически проигнорировал его мирные инициативы, тон американского президента резко изменился.

"Путин бросает нам много дерьма, если хотите знать правду", - сказал Трамп журналистам 9 июля - "Он все время очень добр к нам, но это оказывается бессмысленным".

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Еще в прошлом месяце Трамп публично называл Путина "очень добрым" и выражал убеждение, что тот "хочет мира". Теперь же он намекает, что его первоначальные попытки договориться с Кремлем были тщетными. По данным источников в администрации, после серии телефонных разговоров с Путиным, которые ничем не завершились, Белый дом возобновил военную помощь Украине, а Трамп заявил, что "не доволен российскими ударами по Киеву".

"Проблема в Путине"

Ранее Трамп неоднократно демонстрировал готовность пойти на уступки. В частности, во время переговоров 2022 года он заявил, что Крым "остается за Россией", а от Украины требовал уступить часть своих минеральных ресурсов. Также в феврале этого года он публично унизил президента Зеленского, сказав: "У вас сейчас нет карт".

Однако события последних недель - включая рекордное количество атак дронов и ракет по мирным кварталам - заставили даже Трампа признать провал предыдущей стратегии умиротворения. Один из жителей Киева, комментируя ситуацию в переписке с журналистами USA Today, признался: "Мы с семьей совсем сходим с ума от того, что снова приходится прятаться по бомбоубежищам".

В ответ на действия России Конгресс готовит двухпартийный законопроект, который может предусматривать до 500% тарифов на торговлю со странами, поддерживающими Россию, если та не согласится на переговоры.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила:

"Нам нужен законопроект о санкциях против России, который наложит реальные ограничения на способность президента играть снова и снова с Владимиром Путиным".

На этом фоне государственный секретарь Марко Рубио встретился в Малайзии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам Рубио, Россия озвучила "новую концепцию мира", которую он передаст Трампу.

Неизвестно, насколько серьезными являются эти сигналы, однако Трамп уже анонсировал "важное заявление по России" на начало этой недели.

Бывший посол США в Украине Билл Тейлор подытожил изменение в отношении президента так:

"Трамп теперь понял, что проблема в Путине".

Война в Украине - Трамп меняет курс

Несколько дней назад Трамп неожиданно заявил, что разочарован Россией и планирует сделать в понедельник "важное заявление" по войне в Украине.

В воскресенье Трамп заявил, что отправит в Украину ракеты к ЗРК Patriot, заявив, что они необходимы для защиты страны.

"Я еще не договорился о количестве, но у них будут некоторые (ракеты к Patriot - УНИАН), потому что им нужна защита. Но Европейский союз платит за это", - сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста о том, поставят ли США Украине дополнительные ракеты для Украины.

По данным американских СМИ, Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие.

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