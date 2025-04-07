Он обладает высокой проходимостью по бездорожью, трясине и неглубоким водным препятствиям.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины наземный роботизированный комплекс D-21-12R украинского производства, который оснащен крупнокалиберным пулеметом. Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники МОУ.

Отмечается, что наземный роботизированный комплекс может выполнять большое количество задач по наблюдению, патрулированию, огневой поддержке украинских подразделений, поражению живой силы и легкобронированной техники врага.

"Комплекс имеет высокую проходимость по бездорожью, трясине и неглубоким водным преградам. Оператор руководит действиями наземного роботизированного комплекса, находясь в защищенном укрытии на значительном расстоянии", - сказано в сообщении.

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Война в Украине - использование роботизированных комплексов

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе Droid TW 12.7 с пулеметом Browning 12.7.

У него есть, в частности, гусеничная платформа для самых сложных условий, а также дистанционное управление через планшет.

А в октябре 2024 года минобороны допустило к эксплуатации универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7.62 х 51мм НАТО. Его можно устанавливать на специальные станки-треноги на боевых позициях и в огневых сооружениях, или же на легкобронированную технику.

Пулемет имеет ряд технологических преимуществ по сравнению с похожим по классу ротным единым пулеметом государства-агрессора "Печенег". В частности, в комплекте есть быстросменный ствол, который позволяет вести почти непрерывный огонь. Кроме того, оружие имеет регулируемый газовый клапан, благодаря которому можно менять интенсивность стрельбы.

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