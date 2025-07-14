Толчки зафиксировали в Черновицкой области.

В Украине 13 июля произошло землетрясение, которое можно было почувствовать. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По данным специалистов, землетрясение зафиксировали в районе поселка Конятина, Вижницкого района, Черновицкой области. Оно было магнитудой 2,6 на глубине 3 километров.

"По классификации землетрясений относится к еле ощутимым", - сообщили в ведомстве.

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1 июля в Украине произошло землетрясение на Полтавщине. Тогда магнитуда была 3,1. Впоследствии начальник Центра сбора и обработки информации Главного центра специального контроля Юрий Андрущенко сообщил, что землетрясения в этом районе - явление обычное и не должно вызывать беспокойства.

Он объяснил, что землетрясения на Полтавщине возникают на небольшой глубине и не имеют глубоких источников. Это - естественное следствие тектонического напряжения в пределах платформенной части.

Напомним, что Украина находится в зоне Вранча, которая постоянно генерирует землетрясения.

Специалисты уверяют, что современные здания в Киеве способны выдержать сейсмические нагрузки минимум до 5 баллов. При этом вероятность землетрясения такой силы в столице крайне низкая. В Одессе нововозведенные сооружения рассчитаны на 7 баллов, а во Львове - на 6.

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