По области также введен повышенный уровень опасности.

Во Львове на понедельник, 14 июля, объявили повышенный уровень опасности. О непогоде предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову в течение суток 14 июля грозы. Утром и днем шквалы 15 - 20 м/с, град", - прогнозируют синоптики.

По их данным, непогода будет бушевать и по Львовской области. В течение суток здесь также будут грозы, утром и днем местами шквалы 15 - 20 м/с и град.

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Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

14 июля на Львовщине ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, грозы, утром и днем местами град. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5 - 10 м/с, утром и днем местами шквалы будут достигать 15 - 20 м/с. Воздух днем прогреется до +25°...+30°.

Во Львове также ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди. Грозы, утром и днем еще и град. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5 - 10 м/с, утром и днем шквал 15 - 20 м/с. Столбики термометрв покажут +26°...+28°.

Ухудшение видимости в дожди, в тумане до 500 - 1000 м.

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