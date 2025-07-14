'Думал, что он человек слова': Трамп заявил, что очень разочарован Путиным

Американский лидер заявил, что Путин продолжает бомбить Украину, несмотря на заверения, что хочет мира.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз публично заявил о своем разочаровании российским правителем Владимиром Путиным. Он намекнул, что слова диктатора не имеют веса.

Об этом американский лидер заявил журналистам на авиабазе Эндрюс, передает "Европейская правда". По его словам, действия российского диктатора по урегулированию войны в Украине разочаровывают.

"Я очень разочарован президентом Путиным. Я думал, что он человек слова, а он всех бомбит", - отметил Трамп.

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Отвечая на вопрос, планирует ли Трамп объявлять санкции против России, он ответил: "Посмотрим, что будет завтра (это заявление он сделал в воскресенье - УНИАН)".

Трамп и Путин - начало раскола

Как сообщал УНИАН, Трамп неожиданно заявил, что разочарован Россией и планирует сделать в понедельник "важное заявление" относительно войны в Украине.

На фоне этого анонса Трамп заявил, что отправит в Украину ракеты к ЗРК Patriot, заявив, что они необходимы для защиты страны. За эти ракеты заплатит Евросоюз.

По данным американских СМИ, Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие.

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