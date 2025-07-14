Для экономии можно выбирать более дешевые источники белка, отметила эксперт.

В конце весны стало известно, что в годовом измерении инфляция в Украине на потребительском рынке составляла почти 16%, поэтому очень актуальным является вопрос, как тратить на еду меньше и при этом сильно себя не ущемлять.

На протяжении года намного дороже стали яйца – цена возросла почти на 90%, а также значительно подорожали овощи – их стоимость теперь выше примерно на 36%. В таких условиях не помешает научиться экономить на продуктах, а как это правильно сделать, написала в статье для Healthline диетолог Дженнифер Хассон.

Как тратить меньше на еду – 10 советов

Первый важный совет – взгляните иначе на понятие "удобно", поскольку иногда за удобство приходится серьезно переплачивать, и в таком случае нужно подумать, а стоит ли оно того. Например, порезанные овощи – замороженные или нет, могут стоить намного дороже, чем некоторые свежие. Также дорогие приготовленные соусы.

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Однако иногда лучше немного доплатить за удобство и есть домашнюю еду, чем потом выкладывать еще больше денег, покупая что-то в заведениях или заказывая доставку.

Второй совет – придумывать, что будет на завтрак, обед и ужин на протяжении недели, а также составлять план покупок. Во-первых, благодаря составлению плана ничего не будет куплено на эмоциях, и сохранится "копеечка". Во-вторых, если вы запланировали что-то купить, занялись готовкой, то сэкономите на покупной еде и не выбросите продукты. Если же что-то скоро испортится – это можно добавить, например, в яичницу, рис, суп или заморозить. По сведениям ученых, в США домохозяйства выбрасывают почти треть купленных продуктов.

Вот еще как можно сильно экономить на еде – третий и четвертый советы:

Заменять дорогие овощи, фрукты или ягоды более дешевыми. Иногда замороженные ягоды могут обойтись дешевле, чем свежие.

Смотрите, какие акции есть в магазинах, покупайте продукты по скидкам и добавляйте их в свой недельный рацион. Стоит проверять, есть ли акционные предложения (купоны) на ту еду, которую вы обычно берете.

Пятый совет таков – если вы постоянно покупаете какой-то продукт, то есть смысл брать не маленькую упаковку, а ту, которая побольше. Продукты в большой упаковке выгоднее покупать.

Шестой способ на пути к тому, чтобы осознать, как тратить меньше денег на еду, – пересмотреть свои источники белка. Как правило, в рационе самыми дорогими являются такие источники протеина как мясо, морепродукты и птица, и можно немного сэкономить, если сократить в своем меню их количество, добавив продукты-источники растительного белка – тофу и бобы.

Еще можно покупать более дешевые виды белка, например, не куриную грудку, а куриные бедра или же фарш.

Седьмой способ экономить – обращать внимание на сроки годности и есть сначала то, что уже скоро испортится, чтобы не выбрасывать. Восьмой совет – старайтесь готовить со всего, что есть. Проверяйте, что у вас "завалялось" в холодильнике или кладовке, придумайте, что из этого можно сделать, а уже потом отправляйтесь в магазин за тем, чего не хватает для приготовления чего-то конкретного.

Еще как меньше тратить на еду – девятый и десятый способ:

Закупайте оптом то, что обычно постоянно едите. Таким образом существенно можно сэкономить тем, у кого большая семья.

Не стоит зацикливаться на одном магазине – в разных маркетах могут быть различные акционные предложения и, делая покупки в разных точках, можно сохранить немало денег.

Ранее УНИАН писал, как отбелить тюль, носки или старые полотенца. Для этого необходимо 5 литров воды и 5 дешевых таблеток, которые обычно есть во всех аптеках.

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