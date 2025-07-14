Паниковать точно не стоит, надо действовать трезво.

Владельцы собак знают, что иногда у домашних любимцев случаются конфликты на улице с другими псами. И если "соперник" тоже идет с хозяином, проблему решить проще, чем когда нападает бродячий пес. Кинолог-инструктор, специалист по поведению собак, соучредитель школы Pink Puppy Рия Смульская в комментарии УНИАН рассказала, что делать, если на твою собаку напала другая собака.

Как отпугнуть бродячих собак от своей собаки

Смульская поделилась собственным опытом и объяснила, какую защиту от бродячих собак выбрала сама. Эксперт рассказала, что прошлым летом на ее собаку напал алабай и, к сожалению, у нее для защиты от пса абсолютно ничего не было. Алабай сбежал с территории, которую охранял, и нападение произошло именно возле той территории:

"Собака совершенно спокойно подошла к моему псу, взяла за шею, прижала к земле и начала кусать".

Смульская говорит, что она максимально грубым голосом кричала на алабая, начала его бить ногами, пес удивился, разжал зубы, и благодаря этому она смогла забрать у него изо рта свою собаку. То есть единственное, что помогло, по мнению эксперта - это эффект неожиданности. Затем, просто топая на алабая, она уводила свою собаку, пряча ее за собой. Таким образом пришлось идти целый квартал.

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Но эксперт говорит, что не может советовать таким образом отбивать собаку у другого пса, поскольку это рискованно для жизни человека. Если человек решит рисковать собой ради своего животного, он может громко топать ногами на собаку-нападающего, кричать в его сторону грубым голосом и использовать то, что попадется под руку, к примеру, бросать камни, бить палкой. Но нужно не забывать, что собака-нападающий с пса, на которого напал, может переключиться на самого человека.

Кинолог отмечает, что собаки во время атаки имеют, грубо говоря, имеют два типа укусов:

Укусил-выпустил и так по несколько раз

В таком случае собака-нападающий будет много рычать, лаять и часто после таких суток у пса, на которого напали, минимальные повреждения - колотые раны от зубов, которые не несут прямой угрозы жизни. Такое агрессивное поведение свойственно бездомным собака, которые привязались к какому-то куску территории, и они таким образом пытаются прогнать со своей земли. Эти животные очень редко будут пытаться убить другого пса. В этом случае не нужно будет размыкать челюсть собаки-нападающего, а необходимо лишь отгонять пса.

"Мертвая хватка"

Это когда собака укусила другого пса, не разжимает челюсть и треплет при этом головой. Такое поведение направлено на то, чтобы нанести серьезный вред. Такая атака возможна в том случае, когда одна собака воспринимает другую как добычу, и это распространено, когда большая собака атакует маленькую.

Смульская считает, что именно так чаще всего ведут себя не бездомные собаки, а те, которые имеют владельцев, но гуляют без поводка. Для размыкания челюсти собаки при "мертвой хватке" используется специальная палочка (стек), которую вставляют между зубами, и челюсти разжимаются будто рычагом. Но делать так опасно для жизни, так как собака может "переключиться" на человека, который размыкает челюсти, да и с собой нужно иметь стек.

Если нет стека, то можно применить один из самых эффективных и более-менее безопасный для человека способ размыкания пасти собаке. Нужно вставить под ошейник любой продолговатый прочный предмет, к примеру, короткую палку, и просто начать закручивать ошейник. Таким образом удастся немного придушить собаку, и она рано или поздно разожмет челюсти просто потому, что ей не будет хватать воздуха.

справка Рия Смульская Кинолог-инструктор, специалист по поведению собак, соучредитель школы Pink Puppy Училась в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" по специальности "Экология". Имеет более 10 лет опыта работы с собаками и их хозяевами - от проведения групповых занятий на площадке до адаптации животных из приюта и выступлений в спортивных соревнованиях. Имеет трех беспородных собак, поэтому знает, какие вызовы стоят перед владельцами животных с улиц и приютов.

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