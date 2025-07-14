Строительство ведется на авиабазе Халино в Курской области и на аэродроме Саки в Крыму.

На некоторых российских авиабазах началось строительство защитных сооружений после украинской операции "Паутина" 1 июня. Об этом пишут аталитики Института изучения войны, анализируя спутниковые снимки.

Так, по данным Frontelligence Insight, спутниковые снимки от 7 июля показывают, что российские войска построили около 10 укрепленных бункеров с земляным покрытием, 12 бетонных сооружений типа бункеров без земляного покрытия и восемь зданий в стиле ангаров на авиабазе Халино в Курской области.

Спутниковые снимки авиабазы Халино от Planet Labs, датированные 27 июня, также показывают укрепленные ангары.

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Кроме того, по данным Frontelligence и снимкам Planet Labs, россияне построили два бетонных бункера на авиабазе Саки в оккупированном Крыму.

Кроме того, недавние спутниковые снимки показывают, что обломки бомбардировщиков всё ещё присутствуют на авиабазах Белая в Иркутской области и Оленья в Мурманской области — которые были атакованы во время операции "Паутина".

Как напоминают аналитики, российские чиновники и военкоры обвинили российское руководство в неспособности защитить военную инфраструктуру от ударов украинских беспилотников.

Так что, похоже, Россия наконец начала строительство защитных сооружений на своих авиабазах после трёх лет войны в ответ на операцию "Паутина", подчеркивают в ISW.

Операция "Паутина" - как это было

Напомним, что операция "Паутина" - это масштабная атака украинских беспилотников по российским авиабазам в глубоком тылу, проведенная в начале июня. По данным СБУ, в ней было задействовано 117 дронов, которые запускались с мобильных платформ вблизи четырех военных аэродромов.

По оценкам немецких военных, операция "Паутина" повредила около 10% стратегических бомбардировщиков России. Были повреждены более десятка самолётов — стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22, а также самолёты радиолокационного дозора А-50".

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